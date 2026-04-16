स्लीवलेस सूट पहनी DU की छात्रा को स्टेज पर नहीं मिली एंट्री, मंत्री को करना था सम्मानित; VIDEO शेयर कर बयां किया दर्द
वीडियो में छात्रा ने दावा किया है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को स्टेज पर सम्मानित करने के लिए चुना गया था। मगर आखिरी वक्त में उन्हें कथित तौर पर पहनावे के कारण एक अधिकारी ने स्टेज पर जाने से रोक दिया गया। सारा ने बताया कि इस दौरान उन्हें काफी अजीब लगा।
दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने दावा किया है कि एक यूथ इवेंट में उन्हें सिर्फ स्टेज पर इसलिए नहीं जाने दिया गया क्योंकि उन्होंने जो सूट पहना था वह स्लीवलेस था। छात्रा का नाम सारा शर्मा है और वह नॉर्थ कैंपस के दौलत राम कॉलेज से पढ़ाई कर रही हैं।
सारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने इवेंट के दौरान उनके साथ क्या-क्या हुआ इसकी जानकारी दी है। सारा ने बताया है कि इवेंट का शीर्षक 'नारी शक्ति: विकसित भारत की आवाज' था। इवेंट 12 अप्रैल को श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) में आयोजित किया गया था और इसका आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत हुआ था।
स्टेज पर सम्मानित करने के लिए चुना गया था
वीडियो में छात्रा ने दावा किया है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को स्टेज पर सम्मानित करने के लिए चुना गया था। मगर आखिरी वक्त में उन्हें कथित तौर पर पहनावे के कारण एक अधिकारी ने स्टेज पर जाने से रोक दिया गया। सारा ने बताया कि इस दौरान उन्हें काफी अजीब लगा।
मुख्य अतिथि के रूप में मनसुख मांडविया आए थे
वे वीडियो में कहती हैं 'यह पूरी तरह से महिलाओं का एक सम्मेलन था, जिसका मतलब है कि यहां सभी पोर्टफोलियो महिलाओं को दिए गए थे। यहां मुख्य अतिथि के रूप में खुद मनसुख मांडविया जी आए थे, और मुझे सम्मान के लिए बुलाया गया था। जब मैं वहां पहुंची, तो मंत्रालय के अधिकारियों ने मुझे देखा और कहा कि आपने स्लीवलेस पहना है, इसलिए आप उनका सम्मान करने के लिए स्टेज पर नहीं कर जा सकती हैं। इसके बाद मेरी जगह किसी और को स्टेज पर भेज दिया गया।'
सारा के मुताबिक, इवेंट के लिए ड्रेस कोड के बारे में पहले ही बता दिया गया था। छात्राओं को ट्रेडिशनल ड्रेस पहने के लिए कहा गया था। कोई साड़ी पहनकर आया था तो कोई सूट सलवार। लेकिन यह कभी नहीं कहा गया था कि स्लीवलेस सूट पहनकर नहीं आ सकते।
इवेंट के बाद मंत्रालय के अधिकारियों ने क्या कहा?
सारा के मुताबिक, इवेंट खत्म हुआ तो लड़कियां बाहर फोटोज क्लिक करवा रही थीं तभी मंत्रालय के कुछ लड़के आए और कहा कि हमारा देश इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इस देश की औरतें एक-एक घंटे तक फोटोज क्लिक करवा रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे फोटोज क्लिक करवाने से देश की प्रगति कैसे रुक रही है। ऐसी बातें करने वाले लोगों को मंत्रालय में नहीं होना चाहिए। ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं और फिर दूसरी तरफ नारी शक्ति की बात करते हैं।
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