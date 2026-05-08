दिल्लीवालों ध्यान दें! आज इन रास्तों पर जाने से बचें, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। स्टेडियम और उसके आसपास भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का रोमांचक मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बीच खेला जाना है। शाम 7 बजे से शुरू होने वाले इस मैच को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। स्टेडियम और उसके आसपास भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, मैच के दौरान शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक स्टेडियम के आसपास के मुख्य रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जा सकता है। एडवाइजरी में यात्रियों को परेशानी से बचने के लिए बहादुर शाह जफर मार्ग (दिल्ली गेट से आईटीओ तक), जवाहरलाल नेहरू मार्ग (राजघाट से दिल्ली गेट तक), आसिफ अली मार्ग (तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट तक) और रिंग रोड (राजघाट से आईपी फ्लाईओवर तक का हिस्सा) का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है।
कमर्शियल वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं
मैच के दौरान दरियागंज से दिल्ली गेट, दिल्ली गेट से गुरु नानक चौक और आईटीओ से दिल्ली गेट के बीच किसी भी भारी या कमर्शियल वाहन को एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैच देखने आ रहे दर्शकों के लिए उनके गेट नंबर के आधार पर एंट्री तय की गई हैं। अगर आप बहादुर शाह जफर मार्ग से आ रहे हैं तो गेट नंबर 1-8 में एंट्री ले सकते हैं ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू मार्ग (अंबेडकर स्टेडियम बस टर्मिनल के पास) से गेट 10-15 तो हादुर शाह जफर मार्ग (पेट्रोल पंप के पास) से गेट 16-18 पर एंट्री है।
फ्री पार्किंग सुविधा दी
स्टेडियम के ठीक बाहर केवल उन्हीं वाहनों को पार्किंग की अनुमति होगी जिनके पास वैध पार्किंग पास होगा। अन्य दर्शकों के लिए पार्क एंड राइड सुविधा मुहैया कराई गई है। ये सुविधा माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड और वेलोड्रम रोड पर दी गई है। इन पार्किंग स्थलों के साथ-साथ शांति वन पार्किंग और आसपास की सर्विस रोड से स्टेडियम तक पहुंचने के लिए शटल बस सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। यह बस सेवा मैच शुरू होने से 2 घंटे पहले और मैच खत्म होने के 1 घंटे बाद तक चालू रहेगी।
दिल्ली ट्रैफिक ने की है ये अपील
ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ओला/उबर जैसी टैक्सियों के लिए पिक-अप और ड्रॉप पॉइंट्स गेट नंबर 2, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, राजघाट चौक और रिंग रोड पर सर्विस लेन (आईपी फ्लाईओवर और राजघाट के बीच) निर्धारित किए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल्स पर नजर रखें।
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