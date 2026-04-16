काम की बात: जाम मुक्त दिल्ली की ओर कदम, रेलवे क्रॉसिंग पर टनल और फ्लाईओवर बनाएगी रेखा सरकार
दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री परवेश साहिब सिंह ने बताया कि पंजाबी बाग और पीरागढ़ी चौक के पास टनल बनाने की योजना पर काम चल रहा है, ताकि रेल लाइन के दोनों तरफ रहने वाले लोगों को आने-जाने में आसानी हो।
दिल्ली सरकार ट्रैफिक को कम करने की अपनी योजना के तहत शहर में मौजूद रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास या फ्लाईओवर बनाने की योजना पर काम कर रही है। दिल्ली में फिलहाल ऐसी 8 से 10 रेलवे क्रॉसिंग हैं जहां भारी ट्रैफिक लगता है। ट्रैफिक से बचने के लिए से लोगों को लंबे रास्तों से जाना पड़ता है और उनका काफी समय बर्बाद होता है। इसके साथ ही समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होती है।
दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री परवेश साहिब सिंह ने बताया कि पंजाबी बाग और पीरागढ़ी चौक के पास टनल बनाने की योजना पर काम चल रहा है, ताकि रेल लाइन के दोनों तरफ रहने वाले लोगों को आने-जाने में आसानी हो।
सुरंग या ओवरब्रिज में से जो भी बेहतर होगा
वहीं पंजाबी बाग, पश्चिम विहार, रानी बाग और पीतमपुरा के बीच करीब 5 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। यहां सुरंग या ओवरब्रिज में से जो भी बेहतर होगा, उसे बनाया जाएगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) इन इलाकों का बारीकी से सर्वे करेगा।
इस दौरान आस-पास की इमारतें और अतिक्रमण, पेड़, रोड साइन और बिजली के खंभे और गाड़ियों की पार्किंग और इसके साथ ही, इस बात का भी अध्ययन होगा कि रेलवे फाटकों के खुलने और बंद होने का समय क्या रहता है और वहां पार्किंग की क्या स्थिति है। अधिकारियों ने बताया कि विभाग ऐसा अध्ययन इसलिए करता है ताकि सड़क से जुड़ी किसी भी योजना की पूरी रिपोर्ट तैयार की जा सके और फिर उसे मंजूरी के लिए दूसरे अधिकारियों के सामने रखा जा सके।
तीन नए फ्लाई ओवर बनाने की भी योजना
अधिकारियों के अनुसार, ज्यादातर समस्या वाली रेलवे क्रॉसिंग उत्तर-पश्चिम दिल्ली और एक पूर्वी दिल्ली में है। ट्रैफिक कम करने के इसी प्लान के तहत, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दक्षिण दिल्ली के बवाना, महरौली-महिपालपुर रोड और अरुणा आसफ अली रोड पर तीन नए फ्लाई ओवर बनाने की संभावनाओं पर भी स्टडी कर रहा है जिससे इन इलाकों में सालों से लग रहे लंबे जाम से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
दिल्ली के भीतर का सफर आसान होगा
इन नए फ्लाईओवर और सुरंगों के बनने से न केवल दिल्ली के भीतर का सफर आसान होगा, बल्कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले वाहनों को भी जाम से मुक्ति मिलेगी। लोगों के समय की भारी बचत होगी और ट्रैफिक लगने के कारण ईंधन की बेवजह खपत भी कम होगी। अंडरपास या फ्लाईओवर बनने से व्यस्त क्रासिंग पर दुर्घटनाएं रुकेंगी। फाटक बंद होने पर लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। पैदल राहगीरों और वाहनों को सुरक्षित रास्ता मिलेगा।
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