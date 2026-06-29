दिल्लीवालों को बड़ी राहत: LG की सख्ती के बाद 34 बड़े हॉटस्पॉट्स पर घटा ट्रैफिक, पुश्ता रोड, खजूरी चौक पर बंपर सुधार

दिल्ली के LG सरदार टीएस संधू की समीक्षा बैठक में सामने आया कि 2 अप्रैल के निर्देशों के बाद राजधानी के 34 प्रमुख हॉटस्पॉट्स पर ट्रैफिक जाम काफी कम हुआ है। पुश्ता रोड पर 82.59% और खजूरी चौक पर 74.29% जाम घटा है।

दिल्ली की सड़कों को जाममुक्त बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों के बड़े और सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) सरदार टीएस संधू ने सोमवार (29 जून 2026) को दिल्ली पुलिस कमिश्नर और ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों के साथ एक हाई-लेवल समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सामने आया कि एलजी द्वारा 2 अप्रैल 2026 को दिए गए सख्त निर्देशों के बाद दिल्ली के 34 प्रमुख जाम वाले इलाकों (हॉटस्पॉट्स) में ट्रैफिक जाम में भारी कमी दर्ज की गई है।

गूगल मैप्स के जरिए हर 15 मिनट में जुटाए गए डेटा के मुताबिक, दिल्ली में जहां जनवरी से मार्च के बीच कुल जाम की लंबाई 48.25 किलोमीटर हुआ करती थी, वह अप्रैल से 25 जून 2026 के बीच घटकर 32.43 किलोमीटर रह गई है।

इन इलाकों में मिला ट्रैफिक से सबसे बड़ा छुटकारा ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली के कुल 62 सबसे ज्यादा जाम वाले हॉटस्पॉट्स की पहचान की थी, जिनमें से पहले चरण में 34 जगहों पर काम शुरू किया गया। इनमें से कुछ जगहों पर चमत्कारी सुधार हुआ है:

पुश्ता रोड (कैलाश नगर) : यहां ट्रैफिक जाम में 82.59% की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई।

: यहां ट्रैफिक जाम में 82.59% की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। खजूरी चौक: पूर्वी दिल्ली के इस व्यस्त चौराहे पर जाम 74.29% तक कम हो गया है।

पूर्वी दिल्ली के इस व्यस्त चौराहे पर जाम 74.29% तक कम हो गया है। तीनमूर्ति गोलचक्कर: यहां भी ट्रैफिक के बहाव में 66.01% का बड़ा सुधार देखा गया। इसके अलावा अधचीनी विलेज (-57.69%), सैन मार्टिन टनल (-54.56%) और मजनू का टीला (-47.58%) जैसे व्यस्त रास्तों पर भी लोगों को जाम से बड़ी राहत मिली है।

लेकिन इन 4 जगहों पर बढ़ गया जाम समीक्षा बैठक में यह भी सामने आया कि सड़क निर्माण और अन्य स्थानीय कारणों की वजह से 4 इलाकों में जाम घटने के बजाय बढ़ गया:

अंडरग्राउंड रूट (NDRS) : यहां जाम में 349.87% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो सबसे चिंताजनक है।

: यहां जाम में 349.87% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो सबसे चिंताजनक है। मैक्स हॉस्पिटल (साकेत) : यहां 14.93% जाम बढ़ा है।

: यहां 14.93% जाम बढ़ा है। साउथ एक्स पार्ट-1: यहां 7.55% और नारायणा फ्लाईओवर पर 1.28% जाम बढ़ गया। साथ ही, द्वारका मोड़, सराय काले खां, मुकरबा चौक और डाबरी गोलचक्कर को अब भी 'गंभीर चिंता वाले क्षेत्र' माना गया है, जहाँ तुरंत बड़े बदलावों की जरूरत है।

'प्रोजेक्ट संगम' और AI से होगी 24/7 निगरानी जाम कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर अपनी विजिबिलिटी (मौजूदगी) बढ़ाई, पैदल गश्त शुरू की और तकनीकी समाधानों का सहारा लिया। इसके साथ ही नागरिक केंद्रित 'प्रोजेक्ट संगम' के तहत काम किया जा रहा है। एलजी को बताया गया कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल इंफोर्समेंट फ्रेमवर्क को बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा ताकि दिल्ली की सड़कों की 24 घंटे सातों दिन (24/7) निगरानी की जा सके।

लगातार हो रहे इस सुधार के लिए MCD, PWD, NHAI, DMRC और DDA जैसी नागरिक एजेंसियों के साथ मिलकर सड़कों से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं।