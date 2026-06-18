काम की बात: सड़क पर चलते-चलते मिलेगा ट्रैफिक अपडेट, लगाए गए 90 से ज्यादा डिजिटल साइनबोर्ड
दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में ट्रैफिक पुलिस ने वेरिएबल मैसेज साइनबोर्ड (वीएमएस) इंस्टॉल किए हैं जिससे वाहन चालकों को रियल टाइम में ही ट्रैफिक से जुड़ी जानकारी मिलेंगी। इससे वाहन चालकों को पहले ही पता चल जाएगा कि जाम क्यों और किन जगह पर लगाहै।
Delhi Traffic: दिल्ली की सड़कों पर अक्सर जाम की स्थिति से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। कैसा हो कि अगर आपको पहले ही यह जानकारी मिल जाए कि जिस रास्ते पर जाना चाह रहे हैं वहां ट्रैफिक की क्या स्थिति है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसकी भी व्यवस्था कर दी है। शहरभर में डिजिटल साइन बोर्ड इंस्टॉल किए गए हैं जिनके जरिए आपको अलग-अलग जानकारियां मिलेंगी।
हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शहर में 90 से ज्यादा वेरिएबल मैसेज साइनबोर्ड (वीएमएस) इंस्टॉल किए हैं जिनके जरिए वाहन चालकों को ट्रैफिक जाम, बंद रास्तों, सड़क मरम्मत, गड्ढों से प्रभावित सड़कों के वजह से लगने वाले जाम आदि की जानकारी रियल टाइम में मिल सकेंगी। शहरभर में 92 साइनबोर्ड लगाए गए हैं जिनमें से 50 चालू भी कर दिए गए हैं।
नियमों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी
रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स के अलावा साइनबोर्ड के जरिए वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यही नहीं इन साइनबोर्ड में सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर की गई कार्रवाई का डेटा भी दिखाया जाएगा।
कैसे मिलेगी रियल टाइम जानकारी?
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) एसके सिंह के मुताबिक, रियल टाइम डेटा अलग-अलग सोर्स जैसे ट्रैफिक अधिकारियों से मिली जानकारी, ट्रैफिक कंट्रोल रूम को मिलने वाले कॉल-मैसेज और सोल मीडिया पोस्ट आदि। इंटरफेस यूनिट में तैनात कर्मचारी ट्रैफिक रियल टाइम डेटा की जांच करते हैं।
फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क के जरिए
सिंह ने बताया कि 'जांच के बाद मैसेज को फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क के जरिए तुरंत सड़कों पर लगे डिजिटल बोर्ड पर भेज दिया जाता है।' वहीं स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि ‘अबतक ट्रैफिक पुलिसकर्मी वेस्ट दिल्ली के इंद्रपुरी के पास टोडापुर स्थित ट्रैफिक पुलिस हेडक्वाटर के पीआईयू से वेरिएबल मैसेज साइनबोर्ड पर भेजते हैं। सभी डिजिटल साइनबोर्ड को को शहर की सड़कों पर लगे सिग्नल और कैमरा से जोड़ा जाएगा। आर्टिफिशियल इटेंलिजेंस के जरिए ये सिस्टम ट्रैफिक की स्थिति को समझेगा, और फिर उसी हिसाब से मैसेज को बोर्ड पर दिखाएगा।’
क्या-क्या मैसेज दिखाई देंगे?
एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) विजयंता आर्या गोयल के मुताबिक साइनबोर्ड पर आपको मुख्य तौर पर ये सब मैसेज दिखाई देंगे:-
- आगे भीड़ के कारण ट्रैफिक धीमा है
- टनल, सड़क, फ्लाईओवर बंद है
- रखरखाव के कारण सड़क बंद है
- कृप्या वैध पीयूसीसी अपने साथ रखें
- रेड लाइट पर इंजन बंद करें
लेखक के बारे मेंMohit
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