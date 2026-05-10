दिल्ली: ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं! LG ने दिए सख्ती बढ़ाने के निर्देश
तरनजीत सिंह संधू ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा ‘ट्रैफिक नियमों का पालन करना एक आवश्यक नागरिक जिम्मेदारी है, ट्रैफिक जाम में फंसे वाहनों के कारण होने वाली भीड़भाड़ को कम करने, दुर्घटनाओं को रोकने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यह महत्वपूर्ण है।’
दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल ने लोगों से अपील की ही है कि वे ट्रैफिक पुलिस के साथ सहयोग करें ताकि शहर में आवागमन सुरक्षित और सुगम हो सके।
तरनजीत सिंह संधू ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा ‘ट्रैफिक नियमों का पालन करना एक आवश्यक नागरिक जिम्मेदारी है, ट्रैफिक जाम में फंसे वाहनों के कारण होने वाली भीड़भाड़ को कम करने, दुर्घटनाओं को रोकने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यह महत्वपूर्ण है।’
पूरी दिल्ली में चेकिंग अभियान तेज करने के निर्देश
उन्होंने कहा, 'मैंने ट्रैफिक पुलिस को पूरी दिल्ली में चेकिंग अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। आप भी 'ट्रैफिक प्रहरी' एप का इस्तेमाल करके ऐसे उल्लंघनों की रिपोर्ट करके और सड़क सुरक्षा में अपने योगदान कर इस पहल को और मजबूत बनाकर ईनाम जीत सकते हैं।'
उपराज्यपाल ने लोगों से गलत दिशा में गाड़ी चलाने, सिग्नल जंप करने और खतरनाक तरीके से सड़क पार करने से बचने की अपील की, साथ ही जिम्मेदारी से पार्किंग करने और हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल पर भी जोर दिया।
उन्होंने लिखा 'छोटी-छोटी कोशिशें जैसे जिम्मेदार तरीके से पार्किंग, हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट लगाना सड़क पर चल रहे अन्य लोगों और हमारी खुद के परिवार के प्रति चिंता जाहिर करता है।'
संधू ने कहा कि एकसाथ मिलकर किए गई कोशिशों और बुनियादी ट्रैफिक नियमों के पालन के प्रति सभी की प्रतिबद्धता के जरिए दिल्ली को भीड़भाड़ मुक्त और सुरक्षित बनाया जा सकता है। उन्होंने निवासियों से 'सभी के लिए एक बेहतर राजधानी' के निर्माण में अथॉरिटी का समर्थन करने की भी अपील की।
'दिल्ली को विकसित करना सभी की साझा जिम्मेदारी'
इससे पहले संधू ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में कहा था, ‘दिल्ली को नए और बेहतर रूप में विकसित करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। आइए, मिलकर एक ऐसी दिल्ली का निर्माण करें जो पर्यावरण के प्रति जागरूक, सांस्कृतिक रूप से जीवंत, आर्थिक रूप से गतिशील, तकनीकी रूप से प्रगतिशील और मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण हो।’
77 तालाबों का 90 दिनों में होगा कायाकल्प
उपराज्यपाल संधू ने शनिवार को डीडीए अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान 77 तालाबों का 90 दिनों में कायाकल्प करने के निर्देश जारी किए। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि काम में कोई देरी नहीं हो और समय-सीमा का सख्ती से पालन किया जाए।
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