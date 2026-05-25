दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को बड़ी राहत: चिलचिलाती धूप में सिर ठंडा रखेगा ‘AC हेलमेट’
एसी हेलमेट और पोर्टेबल फैन कुछ ही जवानों को दिए गए हैं क्योंकि यह प्रोजेक्ट फिलहाल ट्रायल फेज में है। अगर ये जवानों के लिए कारगर साबित होते हैं तो इन्हें आने वाले समय में हो सकता है कि सभी जवानों को दिया जाए।
दिल्ली में इन दिनों लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान भीषण गर्मी में घंटों रहकर ड्यूटी करते हैं जो किसी चुनौती से कम नहीं होता। जवानों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए 'एयर कंडीशनर (एसी) हेलमेट' और पोर्टेबल फैन भी दिए जा रहे हैं।
एसी हेलमेट और पोर्टेबल फैन कुछ ही जवानों को दिए गए हैं क्योंकि यह प्रोजेक्ट फिलहाल ट्रायल फेज में है। अगर ये जवानों के लिए कारगर साबित होते हैं तो इन्हें आने वाले समय में हो सकता है कि सभी जवानों को दिया जाए।
हेलमेट को लेकर क्या बोले जवान?
ट्रैफिक पुलिस के एक जवान ने पीटीआई से बातचीत में बताया कि ‘टोपी पहनने और एसी हेलमेट को लगाने के बाद तापमान में काफी फर्क महसूस हो रहा है। इसका वजन 200 ग्राम तक है। रोजाना 8 घंटे की ड्यूटी के दौरान इसे आराम से 4-5 घंटे लगाया जा सकता है।’
हेलमेट में और क्या-क्या खास?
आपको बता दें कि चिलचिलातई गर्मी के दौरान सूरज की किरणें जब पड़ती हैं तो सिर पर काफी गर्मी महसूस होती है। मगर हेलमेट पहनने के बाद सिर पर ठंडका एहसास होता है क्योंकि बाहर के तापमान और सिर के अंदर के तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस तक का फर्क होता है। इन हेलमेट में छोटे-छोटे कूलिंग फैन और एयर वेंट लगे हैं, जो बैटरी से चलते हैं। इन हेलमेट के अंदर रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी लगी हुई है जो कि लगभग 8 घंटे तक कूलिंग दे सकती है। हेलमेट का डिजाइन सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
कैसा है राजधानी का मौसम?
मौसम विभाग ने आज के लिए हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इस दौरान अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस दौरान लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। दिल्लीवासी इन दिनों भीषण लू का सामना कर रहे हैं। आलम ये है कि दिन तो क्या रात में भी भीषण गर्मी का कहर जारी है। बीते करीब 14 साल में सोमवार को राजधानी में मई महीने की सबसे गर्म रात दर्ज की गई। रात में न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि सीजन के सामान्य से 5.7 डिग्री ज्यादा है। वहीं 23 मई को दिल्लीवासियों को कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने और बारिश के कारण थोड़ी राहत मिली।
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