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8 अप्रैल को दिल्ली के इन रास्तों पर जाने से बचें! IPL मैच से पहले एडवाइजरी जारी

Apr 06, 2026 03:53 pm ISTMohit पीटीआई, नई दिल्ली
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मैच दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइन्स के बीच शाम 7 बजे से रात 10.30 तक खेल जाएगा। एडवाइजरी में कहा गया है कि स्टेडियम के आसपास के प्रमुख मार्गों पर दोपहर 12 बजे से आधी रात तक ट्रैफिक जाम रहने की आशंका है।

8 अप्रैल को दिल्ली के इन रास्तों पर जाने से बचें! IPL मैच से पहले एडवाइजरी जारी

सेंट्रल दिल्ली में 8 अप्रैल को अरुण जेटली स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैच के वजह से ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर वाहन चालकों को डायवर्जन और प्रतिबंध की जानकारी दी है।

यह मैच दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइन्स के बीच शाम 7 बजे से रात 10.30 तक खेल जाएगा। एडवाइजरी में कहा गया है कि स्टेडियम के आसपास के प्रमुख मार्गों पर दोपहर 12 बजे से आधी रात तक ट्रैफिक जाम रहने की आशंका है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ट्रैफिक को देखते हुए, दिन के दौरान बहादुर शाह जफर मार्ग और जेएलएन मार्ग पर मार्ग परिवर्तन और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

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कमर्शियल वाहन प्रतिबंधित

कुछ कॉरिडोर पर भारी और कमर्शियल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। इनमें दरियागंज और दिल्ली गेट के बीच, दिल्ली गेट से गुरु नानक चौक तक और आईटीओ से दिल्ली गेट तक शामिल है। यात्रियों को जेएलएन मार्ग (राजघाट से दिल्ली गेट तक), आसफ अली रोड (तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट तक) और बहादुर शाह जफर मार्ग (दिल्ली गेट से आईटीओ तक) से काइ इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी गई है। स्टेडियम में एंट्री निर्धारित गेट के जरिए होगी जो कि दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर से बहादुर शाह जफर मार्ग और जेएलएन मार्ग से जुड़े हैं।

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पार्किंग के लिए भी एडवाइजरी

पुलिस ने बताया है कि स्टेडियम के पास पार्किंग भी प्रतिबंधित रहेगी और गाड़ी पार्क करने की अनुमति केवल चिह्नित वाहनों को ही होगी। एडवाइजरी के मुताबिक, पार्क एंड राइड सर्विस के साथ फ्री पार्किंग की सुविधा माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड और वेलोड्रोम रोड पर होगी। मैच के दो घंटे पहले और मैच खत्म होने के एक घंटे बाद तक पार्किंग की इन जगहों से मैच देखने आने वाले दर्शकों को शटल बस सर्विस की सुविधा मिलेगी।

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अवैध रूप से खड़े वाहनों पर होगी कार्रवाई

इसके अलावा, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पास गेट नंबर 2, राजघाट चौक और आईपी फ्लाईओवर और राजघाट के बीच रिंग रोड पर सर्विस लेन में ऐप-आधारित टैक्सी पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ पॉइंट तय किए गए हैं।

वहीं एजवाइजरी में ये भी कहा गया है कि बहादुर शाह जफर मार्ग, जेएलएन मार्ग और रिंग रोड पर राजघाट से आईपी फ्लाईओवर के बीच अवैध रूप से खड़े वाहनों को क्रेन से हटा दिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।

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