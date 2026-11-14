छठ को लेकर दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जाम से बचना है तो 15-16 नवंबर इन सड़कों पर न जाएं
दिल्ली में छठ पर्व के वजह से 15 और 16 नवंबर को कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर प्रभावित रास्तों की जानकारी दी है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी में छठ पूजा को देखते हुए 15 और 16 नवंबर के लिए कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित रहने की आशंका जताते हुए एडवाइजरी जारी की है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए एडवाइजरी में बताया गया है कि यमुना के अलग-अलग घाटों की ओर जाने वाली और उनके आस-पास की सड़कों पर ट्रैफिक के विशेष नियम लागू होंगे।
लोक आस्था के इस महान पर्व को देखते हुए यमुना नदीं के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। पुलिस ने एडवाइजरी में शहरवासियों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए प्रभावित मार्गों पर जितना संभव हो यात्रा करने से बचें या फिर वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें।
किन सड़कों पर ट्रैफिक रहेगा सबसे ज्यादा प्रभावित
एडवाइजरी के मुताबिक, 15 को दोपहर 2 बजे से लेकर 16 नवंबर की सुबह 8 बजे तक कई मुख्य मार्गों और उनके आस-पास के इलाकों में ट्रैफिक की आवाजाही प्रभावित हो सकती है।
- बुंध रोड
- वजीराबाद रोड
- विकास मार्ग
- आईपी एस्टेट एरिया की आंतरिक सड़कें
- यमुना घाट को जाने वाले सभी संपर्क मार्ग।
एडवाइजरी में यह भी साफ किया गया है कि श्रद्धालुओं की संख्या और जमीनी हालातों को देखते हुए सड़कों पर जरूरत के मुताबिक नियंत्रित और डायवर्ट किया जाएगा।
वाहनों चालकों से अपील की गई है कि वे धैर्य रखें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का सहयोग करें। जाम से बचने के लिए डायवर्जन साइन और ट्रैफिक डायरेक्शन का पालन करें।
रियल टाइम अपडेट
ट्रैफिक जाम से बचने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम जानकारी देखते रहने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में बताया गया है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबासइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पर रियल टाइम अपडेट्स जारी किए जाते रहेंगे।
संध्या अर्घ्य (पहला अर्घ्य) के चलते इन रास्तों पर कल ट्रैफिक प्रभावित
रविवार को संध्या अर्घ्य के वजह से 15 नवंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 8 बजे तक दक्षिण दिल्ली के प्रमुख घाटों और उनसे जुड़ी सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित रह सकता है।
इन रास्तों पर ट्रैफिक प्रभावित रह सकता है:-
- कालिंदी कुंज इलाके में शिव घाट और भोला घाट के पास जीडी बिरला रोड, ओखला बैराज रोड और इको पार्क रोड।
- सराय काले खां में जैन मंदिर घाट और पाल्टून पुल घाट के पास रिंग रोड (सराय काले खां), सन डायल, ओल्ड बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर और बारापुला फेज-3 एलिविटेड कॉरिडोर।
- मिलेनियम पार्क घाट, दशहरा ग्राउंड और शेख सराय के पास एलबीआस मार्ग (प्रेस एन्क्लेव रोड से चिराग दिल्ली फ्लाईओवर तक)
- सतपुला पार्क और चिराग दिल्ली के पास आउटर रिंग रोड (चिरागी दिल्ली फ्लाईओवर से पंचशील फ्लाईओवर)
लेखक के बारे मेंMohit
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