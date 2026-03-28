रफ्तार के शौकीनों सावधान! 125 नए कैमरों और 76 क्रेन से लैस हुई दिल्ली पुलिस
ये क्रेन शहर में अवैध रूप से पार्क किए गए और फंसे हुए वाहनों को तेजी से हटाएंगी जो कि भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम का कारण होते हैं। इसके साथ ही 125 ओवर-स्पीडिंग वायलेशन डिटेक्शन (ओएसवीडी) कैमरों से तय स्पीड से ज्यादा तेज चलने वाले वाहनों की पहचान करने में मदद मिलेगी।
दिल्ली पुलिस ने अपनी ट्रैफिक यूनिट में 76 नई क्रेन और 125 ओवर-स्पीडिंग वायलेशन डिटेक्शन (ओएसवीडी) कैमरा को शामिल किया है। इससे राजधानी में यातायात नियमों के सख्ती से पालन और भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी। पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने पुलिस हेडक्वाटर में क्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
ये क्रेन शहर में अवैध रूप से पार्क किए गए और फंसे हुए वाहनों को तेजी से हटाएंगी जो कि भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम का कारण होते हैं। इसके साथ ही 125 ओवर-स्पीडिंग वायलेशन डिटेक्शन (ओएसवीडी) कैमरों से तय स्पीड से ज्यादा तेज चलने वाले वाहनों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इससे 140 से अधिक सड़क खंडों पर ओएसवीडी कैमरों की कुल संख्या 250 हो गई है।
त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी
ये कैमरा ई-चालान सिस्टम से लैस हैं। इसके साथ ही हाई रेजोल्यूशन इमेज और ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर सिस्टम से लैस हैं। यानी इनके जरिए तुरंत किसी भी वाहन की नंबर प्लेट के जरिए उनके डिजिटल डेटा का पता लगा लिया जाता है। इनके जरिए त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जा सकेगी।
'फेसलेस' और टेक्नॉलजी आधारित पुलिसिंग
एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि यह नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 'फेसलेस' और टेक्नॉलजी आधारित पुलिसिंग की दिशा में एक अहम कदम है जो कि दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का मुख्य कारण है। आपको बता दें कि 'फेसलेस' और टेक्नॉलजी आधारित पुलिसिंग ऐसी व्यवस्था होती है जहां पुलिसकर्मी को मौके पर मौजूद रहने की जरूरत नहीं होती और सारा काम तकनीक (जैसे कैमरों) के जरिए होता है।
'कानूनी कार्रवाई का इरादा अनुशासन को मजबूत करना'
एक 'संपर्क सभा' में कर्मियों को संबोधित करते हुए, गोलचा ने ट्रैफिक यूनिट की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, 'ट्रैफिक पुलिस दिल्ली पुलिस की सबसे प्रमुख यूनिट में से एक है। इसलिए, हमारा काम प्रभावी और पारदर्शी होना चाहिए ताकि जनता का विश्वास बना रहे।' उन्होंने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने की जरूरत पर भी जोर दिया और कहा कि कानूनी कार्रवाई का इरादा अनुशासन को मजबूत बनाए रखना होना चाहिए।
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