पुलिस ने मांगे दस्तावेज तो गुस्से में जला दिया अपना ही टेंपो, तलवार और काला झंडा लेकर सड़क पर हंगामा
दिल्ली में चेकिंग के लिए रोके जाने पर ड्राइवर कथित तौर पर इस हद तक भड़क उठा कि अपने ही टेंपो में आग लगा दी। तलवार और काला झंडा लहराकर जमकर हंगामा किया।
दिल्ली में गुरुवार सुबह एक शख्स ने कथित तौर पर अपने ही टेंपो को आग के हवाले कर दिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान उससे कथित तौर पर वाहन के दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया था। मामला ईस्ट दिल्ली स्थित गाजीपुर बॉर्डर के पास का है।
टेंपो को आग लगाने के बाद शख्स ने हंगामे के बीच तलवार हाथ में ली और काला झंडा लहराया। टेंपो में आग और शख्स के तलवार लहराने के वजह से जाम की स्थिति के साथ ही दहशत का माहौल बन गया।
सुबह साढ़े आठ बजे के आस-पास की घटना
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, घटना सुबह साढ़े आठ बजे के आस-पास की है। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने टेंपो को रोका और ड्राइवर से दस्तावेज दिखाने को कहा। शख्स रोके जाने से नाराज हो गया और कथित तौर पर गाड़ी से बाहर निकलना और ज्वलनशील पदार्थ निकालकर टेंपो में आग लगा दी।
घटना का वीडियो भी सामने आया
घटना का एक कथित वीडियो भी सामने आया है जिसमें टेंपो आग की लपटों से घिरा नजर आ रहा है जबकि एक शख्स अपने हाथ में तलवार और काला झंडा लिए हुए है।
पुलिस के बयान में क्या-क्या बताया गया?
पुलिस के बयान के मुताबिक, 'गाजीपुर मुर्गा मंडी टोल टैक्स के पास पीसीआर कॉल के जरिए गाजीपुर पुलिस स्टेशन को सूचना मिली थी। पुलिसकर्मी वेस्ट विनोद नगर डिपो के पास तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां टेंपो को आग की लपटों में घिरा पाया गया हालांकि वह खाली था। इस दौरान घनेंद्र (28) नाम के एक व्यक्ति कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम की स्थिति बनाई। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और ट्रैफिक सामान्य कर दिया।'
पुलिस ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले में आगे की जांच जारी है।
चलती कार में अचानक लगी आग, ड्राइवर सही समय पर निकला
इधर बुधवार शाम (11 नवंबर) को दिल्ली के शकरपुर थाना क्षेत्र में यमुना बैंक डिपो के ठीक सामने सड़क पर चलती कार में अचानक आग लग गई थी। इसके बाद कार से धुआं निकलता देख ड्राइवर बिना समय गंवाए तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गया। हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। हालांकि देखते ही देखते गाड़ी आग की लपटों से घिर गई। दमकल विभाग को जैसे ही आग की सूचना मिली मौके पर तीन दमकल वाहन पहुंचे और रात करीब आठ बजे आग पर काबू पा लिया गया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ।
(पीटीआई के इनपुट के साथ)
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