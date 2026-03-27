काम की बात: सावधान! कल दिल्ली में सोनू निगम का कॉन्सर्ट, घर से निकलने से पहले जानें ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी
एडवाइजरी के मुताबिक 'सतरंगी रे' कॉन्सर्ट के लिए दर्शकों की आवाजाही के चलते दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। आईपी मार्ग, विकास मार्ग और राजघाट और आईपी डिपो के बीच स्थित रिंग रोड जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम के कॉन्सर्ट के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। कॉन्सर्ट के वजह से सेंट्रल और ईस्ट दिल्ली के कुछ मार्गों पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। कॉन्सर्ट 28 मार्च को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक होगा।
एडवाइजरी के मुताबिक 'सतरंगी रे' कॉन्सर्ट के लिए दर्शकों की आवाजाही के चलते दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। आईपी मार्ग, विकास मार्ग और राजघाट और आईपी डिपो के बीच स्थित रिंग रोड जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा।
भारी वाहनों को आने की अनुमति नहीं
राजघाट से आईपी मार्ग की ओर दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों को आने की अनुमति नहीं होगी। एडवाइजरी के मुताबिक, स्टेडियम में एंट्री के लिए खास रास्ते तय किए गए हैं। गेट नंबर 7 और 8 के लिए वेलोड्रोम रोड का इस्तेमाल करें। गेट नंबर 16, 18, 21 और 22 तक पहुंचने के लिए रिंग रोड पर एमजीएम रोड से जाएं।
पार्किंग के लिए क्या व्यवस्था?
स्टेडियम के पास पार्किंग की जगह बहुत कम है। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को पार्क करने दिया जाएगा जिनके पास वैध पार्किंग लेबल (पार्किंग पास) होगा। पार्किंग एरिया में जाने का रास्ता एमजीएम रोड से होगा। बिना पार्किंग लेबल वाली गाड़ियों को स्टेडियम के पास आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिंग रोड पर राजघाट से आईपी फ्लाईओवर के बीच दोनों तरफ सड़क पर गाड़ी खड़ी करना सख्त मना है।
चंदर विहार में खंडा चौक पुल मरम्मत कार्य
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को चंदर विहार में खंडा चौक पुल मरम्मत कार्य के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की थी। पुल पर सात दिन मरम्मत का काम चलेगा जिसके चलते यात्रियों को भीड़भाड़ से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों को इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। यह पुल एक नाले के ऊपर बना है। एडवाइजरी के मुताबिक ‘पुल 26 मार्च से अगले सात दिनों तक मरम्मत कार्य के चलते बंद रहेगा। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा किए जा रहे मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों के कारण पुल को बंद किया जा रहा है।’
इन वैकल्पिक मार्ग का करें इस्तेमाल
निलोठी से विकास पुरी की ओर जाने वाले यात्रियों को महादेव चौक से होते हुए मछली मार्केट और विकास पुरी स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल वाले वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। वहीं विकास पुरी में मछली मार्केट से निलोठी या चंदर विहार की ओर जाने वालों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए महादेव चौक वाले मार्ग का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और सड़कों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे घर से निकलने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रैफिक अपडेट जरूर चेक कर लें, ताकि वे वैकल्पिक मार्गों का चयन कर सकें और समय बचा सकें।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।