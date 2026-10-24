दिल्लीवालों संभलकर! ट्रैफिक से बचना है तो रविवार को इन सड़कों पर जाने से बचें, एडवाइजरी जारी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। रविवार को घोघा इलाके में एक बड़े धार्मिक आयोजन के वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने घोघा इलाके में एक बड़े धार्मिक आयोजन को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में बताया गया है कि इस आयोजन से 25 अक्टूबर (रविवार) को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घोघा और उसके आस-पास के मुख्य मार्गों पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है।
ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने और यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए एडवाइजरी में प्रभावित मार्गों की सूची, डायवर्जन प्वाइंट्स और यात्रियों के विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
प्रभावित होने वाले मुख्य मार्ग:
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक प्रभावित होने वाले मुख्य मार्ग:
1. घोघा चौक से परशुराम चौक द्वार, घोघा
2. नरेला-बवाना रोड (UER-I), DSIIDC से बवाना नहर
3. स्वामी स्वरूपानंद मार्ग: रामदेव चौक से मुनीम का बाग तक
ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए जरूरत के अनुसार कुछ मार्गों से वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा। एडवाइजरी में बताया गया है कि घोघा चौक, जेजे कॉलोनी, बवाना, एंट्री गेट घोघा (परशुराम द्वार), घोघा फिरनी रोड और हरेवली टोल पर वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा।
यात्री इन रास्तों पर अनावश्यक यात्रा से बचें
एडवाइजरी में इन मार्गों पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों और नागरिकों को प्रभावित समय के दौरान सहयोग की अपील की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि यात्री इन रास्तों पर अनावश्यक यात्रा से बचें। धार्मिक आयोजन के दौरान घोघा एरिया, आस्था कुंज पार्क, नेहरू प्लेस और आसपास के इलाकों से जुड़े मार्गों की तरफ अनावश्यक यात्रा से बचें।
एडवाइजरी में और क्या-क्या?
एडवाइजरी में कहा गया है कि ट्रैफिक जाम और देरी से बचने के लिए जितना संभव हो वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। आयोजन स्थल के पास सड़कों के किनारे या किसी भी ऐसी जगह पर वाहन पार्क न करें जो अनाधिकृत है। यात्रियों से कहा गया है कि वे सड़कों पर ट्रैफिक नियंत्रण के लिए लगे दिशा-निर्देशों, डायवर्जन बोर्ड्स और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें साथ ही उनका सहयोग भी करें।
एडवाइजरी में यात्रियों से कहा गया है कि वे घर से अतिरिक्त समय लेकर चलें और यात्रा की योजना पहले से बना लें ताकि गंतव्य तक समय पर पहुंच सकें।
रियल टाइम अपडेट्स लेते रहें
एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि ट्रैफिक जाम से बचने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अलग-अलग सोशल मीडिया हैंडल पर रियल टाइम अपडेट्स देखते रहें। इसके लिए आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबासइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पर अपडेट्स चेक कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
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