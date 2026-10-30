दिल्ली में कल इन रास्तों से रहें दूर, ‘रन फॉर यूनिटी’ के चलते ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
Delhi Traffic Police Advisory: 'रन फॉर यूनिटी' के वजह से कल दिल्ली में कुछ जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है जिसमें प्रभावित मार्गों की जानकारी दी है।
Delhi Traffic Police Advisory: राष्ट्रीय एकता दिवस पर दिल्ली में शनिवार (31 अक्टू बर) को 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसके मद्देनजर यात्रियों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में बताया गया है कि आयोजन के चलते शनिवार सुबह 3:30 बजे से लेकर सुबह 9:00 बजे तक नई दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक पाबंदियां और डायवर्जन लागू रहेंगे।
एडवाइजरी में बताया गया है कि 'रन फॉर यूनिटी' में हिस्सा लेने वाले लोग मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के गेट नंबर-1 से दौड़ना शुरू करेंगे। इसके बाद दौड़ सी-हेक्सागन की ओर बढ़ेगी और फिर दाहिने मुड़कर शाहजहां रोड के सामने स्थित रेडियल रोड से होते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर खत्म होगी।
कौन-कौन से मार्ग रहेंगे प्रभावित?
- भगवान दास रोड क्रॉसिंग
- पुराना किला रोड / मथुरा रोड क्रॉसिंग
- शेरशाह रोड / मथुरा रोड क्रॉसिंग
- डॉ. ज़ाकिर हुसैन मार्ग /सुब्रमण्यम भारती मार्ग क्रॉसिंग
- पंडारा रोड / सुब्रमण्यम भारती मार्ग क्रॉसिंग
- क्यू-पॉइंट
- मानसिंह रोड गोलचक्कर
- जसवंत सिंह रोड गोलचक्कर
- फिरोजशाह रोड / केजी मार्ग क्रॉसिंग
- मंडी हाउस / कॉपरनिकस मार्ग गोलचक्कर
एडवाइजरी में और क्या-क्या कहा गया?
ट्रैफिक में लोगों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और दिशा-निर्देशों का पालन करें। एडवाइजरी में बताया गया है कि 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन के समय के दौरान आस्था कुंज पार्क, नेहरू प्लेस और आस-पास के मार्गों पर अनावश्यक यात्रा सें बचें। भीड़भाड़ और जाम से बचने के लिए जितना संभव हो वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।
ट्रैफिक निर्देशों का पालन करने की अपील
आयोजन स्थल के पास की सड़कों के किनारे या अनधिकृत स्थानों पर वाहन पार्क न करें। एडवाइजरी में कहा गया है कि यात्रा के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए निर्देशों, डायवर्जन और ट्रैफिक संकेतों का पूरी तरह से पालन करें। इसके अलावा किसी भी असुविधा से बचने के लिए यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें।
जमीनी हालात और सुरक्षा स्थितियों के आधार पर डायवर्जन
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से बताया गया है कि डायवर्जन जमीनी हालात और सुरक्षा स्थितियों के हिसाब से लागू किए जाएंगे। वहीं इस आयोजन के समय के दौरान इमरजेंसी व्हीकल की आवाजाही को निर्बाध रखा जाएगा।
रियल टाइम अपडेट्स लेते रहें
एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि ट्रैफिक जाम से बचने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अलग-अलग सोशल मीडिया हैंडल पर रियल टाइम अपडेट्स देखते रहें। इसके लिए आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबासइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पर अपडेट्स चेक कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
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