दुर्गा पूजा के चलते दिल्ली में इन रास्तों पर जानें से बचें, ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी
चित्तरंजन पार्क (सीआर पार्क) और ग्रेटर कैलाश पार्ट-2 में दुर्गा पूजा समारोहों को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। कुछ रास्तों पर शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक ट्रैफिक प्रभावित रहेगा।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दुर्गा पूजा उत्सव को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में बताया है कि 16 से 20 अक्टूबर के बीच चित्तरंजन पार्क (सीआर पार्क) और ग्रेटर कैलाश पार्ट-2 में दुर्गा पूजा समारोहों के वजह से ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेंगे। ट्रैफिक जाम की संभावना को देखते हुए श्रद्धालुओं और यात्रियों को मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
एडवाइजरी में बताया गया है कि यह प्रतिबंध रोजाना (20 अक्टूबर तक) शाम 4 बजे से आधी रात 12 बजे तक जारी रहेंगे। श्रद्धालुओं और यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करें और प्रभावित सड़कों पर ट्रैवल करने से बचें। इसके अलावा वाहन चालकों अनधिकृत पार्किंग न करने और घर से अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है।
निजी वाहनों के प्रवेश पर रोक
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, सीआर पार्क और ग्रेटर कैलाश पार्ट-2 में दुर्गा पूजा के लिए जो पंडाल हैं वे रिहायशी कॉलोनियों में हैं। ऐसे में शाम 4 बजे से आधी रात 12 बजे तक दोनों जगह बाहर श्रद्धालुओं और दर्शकों के निजी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी।
किन रास्तों पर असर?
आउटर रिंग रोड (वसंत विहार-मोदी मिल फ्लाईओवर), लाला लाजपत राय मार्ग, अगस्त क्रांति मार्ग, एमबी रोड, गुरु रविदास मार्ग, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, जोसिप ब्रोज टीटो मार्ग, खानपुर-जामिया हमदर्द रोड, डीडीए फ्लैट कालकाजी-जामिया हमदर्द, खानपुर से चिराग दिल्ली फ्लाईओवर, चिराग दिल्ली फ्लाईओवर से मूलचंद फ्लाईओवर और सीआर पार्कके इलाके की आंतरिक सड़कों पर भारी ट्रैफिक रहेगा।
ट्रैफिक एडवाइजरी में और क्या-क्या कहा गया?
ट्रैफिक एडवाजरी के मुताबिक सड़कों, फुटपाथ या पंडाल के आस-पास वाहन वाहन पार्क करने पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। वाहनों को टो कर लिया जाएगा। श्रद्धालुओं और यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सीआर पार्क पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करें। इसके अलावा टैक्सी और ऑटो से आने वाले ग्राहकों को ग्रेटर कैलाश और नेहरू एन्क्लेव मेट्रो स्टेशन पर उतरकर पंडाल तक पैदल आने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें।
सीआर पार्क और ग्रेटर कैलाश दिल्ली के सबसे बड़े पंडाल लगते हैं
आपको बता दें कि चित्तरंजन पार्क (सीआर पार्क) और ग्रेटर कैलाश पार्ट-2 में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान बड़े-बड़े पंडाल लगते हैं। दिल्ली और आस-पास के लोग यहां दर्शन करने के लिए आते हैं। उत्सव के दौरान यहां ट्रैफिक व्यवस्था को इसी तरह से संभाला जाता है।
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