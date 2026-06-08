दिल्लीवाले ध्यान दें! भारी जाम से बचना है तो आज इस रूट पर जानें से बचें, चल रहा मरम्मत का काम
दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) आज महारानी बाग में रिपेयरिंग का कर रहा है। इस वजह से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में बताया गया है कि आज रात 8 बजे तक मरम्मत का काम चलेगा जिसके चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है।
दिल्ली जल बोर्ड रिंग रोड के सबसे व्यस्त इलाके महारानी बाग में रिपेयरिंग का काम कर रहा है जिसके चलते आज ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सहयोग करने की अपील की है। जिस रूट पर काम चल रहा है वह साउथ दिल्ली को शहर के मुख्य हिस्सों से जोड़ता है और यहां ट्रैफिक का भारी दबाव रहता है। इलाके से गुजरने वाले लोगों को ट्रैफिक की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई ताकि वे रास्ते में फंसने और समय खराब होने से बच सकें।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। एजवाइजरी में बताया गया है कि रिपेयरिंग का काम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा। इसके साथ ही जाम से बचने के लिए किन रूट का इस्तेमाल करना है ये भी बताया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक्स पर जानकारी दी है कि ‘रिंग रोड पर महारानी बाग के पास दिल्ली जल बोर्ड रिपेयरिंग का काम कर रहा है। ऐसे में ट्रैफिक प्रभावित रहा सकता है। ऐसे में डीएनडी फ्लाईओवर से आश्रम मार्ग और सीवी रमन मार्ग से रिंग रोड की तरफ ट्रैफिक जाम की संभावना है।’
वैकल्पिक मार्गों की भी जानकारी दी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से वैकल्पिक मार्गों की भी जानकारी दी गई है। वाहन चालकों को जाम से बचने के लिए बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर, सीवी रमन मार्ग, माता मंदिर मार्ग और मथुरा रोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है ताकि प्रभावित रूट्स पर ट्रैफिक दबाव को कम किया जा सके।
ट्रैफिक पुलिस की ये सलाह भी जानें
इसके साथ ही वाहन चालकों को ट्रैफिक से जुड़ी अपडेट देखने की भी सलाह दी गई है ताकि वे ट्रैफिक का रियल टाइम जानकारी रख सकें। इसके साथ ही वाहनों को अवैध रूप से पार्क न करने, तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी के निर्देशों का पालन करने और पीक आवर्स के दौरान प्रभावित इलाके में जाने से बचने की सलाह दी गई है।
ईस्ट दिल्ली आने-जाने वाले लोग भी ध्यान दें
2 जून से 30 जून 2026 तक एलएम बंध, शास्त्री नगर से करकरी मोड़/खुरेजी रेड लाइट तक कैनाल ड्रेन की सफाई का काम चल रहा है जिसके चलते ट्रैफिक प्रभावित है। गीता कॉलोनी की तरफ जाने वाले मार्ग के एक हिस्से को बंद किया गया है। जिससे आसपास के एरिया में भी ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। पुलिस की ओर से बताया गया है कि पीक आवर्स के दौरान ट्रैफिक सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। ऐसे में वाहन चालकों को ऐसे रूट्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है जो कि कम भीड़ वाले हैं।
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