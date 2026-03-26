सावधान! दिल्ली में अगले 7 दिन इस रास्ते पर जाने से बचें, एडवाइजरी जारी; ट्रैफिक पुलिस ने बताए वैकल्पिक मार्ग
यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें। चंदर विहार में खंडा चौक पुल मरम्मत कार्य के चलते लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। पुल पर सात दिन मरम्मत का काम चलेगा।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चंदर विहार में खंडा चौक पुल मरम्मत कार्य के चलते लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुल पर सात दिन मरम्मत का काम चलेगा जिसके चलते यात्रियों को भीड़भाड़ से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों को इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
यह पुल एक नाले के ऊपर बना है। एडवाइजरी के मुताबिक 'पुल 26 मार्च से अगले सात दिनों तक मरम्मत कार्य के चलते बंद रहेगा। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा किए जा रहे मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों के कारण पुल को बंद किया जा रहा है।'
निलोठी से विकास पुरी की ओर जाने वाले यात्रियों को महादेव चौक से होते हुए मछली मार्केट और विकास पुरी स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल वाले वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
यात्रा की योजना पहले से बना लें
वहीं विकास पुरी में मछली मार्केट से निलोठी या चंदर विहार की ओर जाने वालों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए महादेव चौक वाले मार्ग का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और सड़कों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें।
घर से निकलने से पहले चेक कर लें
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे घर से निकलने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रैफिक अपडेट जरूर चेक कर लें, ताकि वे वैकल्पिक मार्गों का चयन कर सकें और समय बचा सकें।
रियल-टाइम अपडेट ऐसे पा सकते हैं
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को रियल-टाइम अपडेट देने के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिंक शेयर किए हैं। अगर आपको रास्ते में किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़ती है, तो आप ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट traffic.delhipolice.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा व्हट्सएप नंबर 8750871493, हेल्पलाइन नंबर 1095 / 011-25844444 और सोशल मीडिया हैंडल @dtptraffic (Facebook, X, Instagram) पर संपर्क कर सकते हैं।
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