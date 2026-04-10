दिल्लीवासी 12 अप्रैल तक इन रास्तों पर जानें से बचें, ट्रैफिक एडवाइजरी हुई जारी; वैकल्पिक मार्ग भी जानें
एडवाइजरी के मुताबिक, तीन दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। इस समयावधि के दौरान संबंधित सड़कों पर यातायात को डायवर्ट किया जा सकता है या धीमा रहने की संभावना है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहाड़गंज एरिया में 10 अप्रैल से 12 अप्रैल के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक, इन तीन दिन शाही ईदगाह, सदर बाजार में वार्षिक इज्तेमा का आयोजन किया जा रहा है।
प्रतिदिन लगभग 50,000 लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों की आवाजाही के कारण क्षेत्र में यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिसे सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं।
यह एडवाइजरी सदर बाजार स्थित शाही ईदगाह में भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए जारी की गई है। एडवाइजरी के मुताबिक, तीन दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। इस समयावधि के दौरान संबंधित सड़कों पर यातायात को डायवर्ट किया जा सकता है या धीमा रहने की संभावना है।
लोगों की भारी भीड़ के वजह से ट्रैफिक
एडवाइजरी में कहा गया है कि रानी झांसी रोड, आरके मार्ग और गोलचक्कर ईदगाह इनसे जुड़ने वाले आस-पास के क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित रह सकते हैं। रविवार, 12 अप्रैल को रात 10 (आयोजन खत्म होने का समय) बजे के बाद ईदगाह और उसके आसपास के रास्तों पर लोगों की भारी भीड़ के वजह से ट्रैफिक काफी हद तक प्रभावित हो सकता है।
वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें
ट्रैफिक और असुविधा से बचने के लिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे ईदगाह और सदर बाजार की ओर जाने के बजाय फैज रोड वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें। पुलिस ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे पहाड़गंज और सदर बाजार की ओर जाने से पहले अपनी यात्रा की पहले से योजना बना लें।
सोशल मीडिया से लेते रहें अपडेट
एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि असुविधा से बचने के लिए पर्याप्त समय लेकर घर से निकलें। किसी भी अपडेट या पल-पल की जानकारी के लिए यात्री दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और अन्य चैनलों से जुड़े रहें।
लेखक के बारे मेंMohit
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