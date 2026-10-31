जाम से बचना है तो दिल्ली में कल इन सड़कों पर जाने से बचें, ट्रैफिक एडवाजरी जारी
DELHI TRAFFIC ADVISORY: दिल्ली के पश्चिमी इलाके में रविवार को पदयात्रा के वजह से कुछ मार्गों पर प्रतिबंध और ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही वैकल्पिक मार्गों की जानकारी भी दी है।
DELHI TRAFFIC ADVISORY: राजधानी दिल्ली के पश्चिमी इलाके में रविवार (1 नवंबर) को पदयात्रा को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पदयात्रा जेल रोड स्थित हरि नगर डीटीसी डिपो से तिलक नगर मेट्रो स्टेशन तक प्रस्तावित है। इस पदयात्रा में भारी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है। एडवाइजरी में बताया गया है कि पदयात्रा के वजह से सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कुछ मार्गों पर डायवर्जन और प्रतिबंध लागू रहेंगे।
एडवाइजरी में बताया गया है कि पदयात्रा के दौरान ट्रैफिक की स्थिति को जेल रोड पर लाजवंती चौक से तिलक नगर के बीच सड़क के दोनों हिस्सों को अस्थाई रूप से बंद किया जा सकता है। वाहन चालकों का सलाह दी है गई है कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से सेवा मार्ग–पंखा रोड या मायापुरी रोड जैसे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें।
पदायात्रा के वजह से किन मार्गों पर असर?
एडवाइजरी में बताया गया है कि जेल रोड पर लाजवंती चौक (फ्लाईओवर सहित) से तिलक नगर तक दोनों तरफ का ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। वहीं लाल साई मार्ग पर दिल्ली हाट से हरि नगर रोड और हरि नगर रोड पर घंटाघर से डीटीसी डिपो हरि नगर तक ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है।
किन मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन
- एडवाइजरी में बताया गया है कि हरि नगर और जेल रोड से नजफगढ़ रोड-तिलक नगर की ओर जाने वाले वाहन लाजवंती चौक से सेवा मार्ग, सागरपुर 'टी' प्वाइंट पंखा रोड होते हुए नजफगढ़ रोड की ओर बढ़ सकते हैं।
- हरि नगर, जेल रोड से नजफगढ़ रोड- राजौरी गार्डन की ओर जाने वाले वाहन चालक लाजवंती चौक से मायापुरी रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
रियल टाइम अपडेट्स लेते रहें
एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि ट्रैफिक जाम से बचने के लिए वाहन चालक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल जैसे वेबासइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पर रियल टाइम अपडेट्स चेक कर सकते हैं।
एडवाइजरी में और क्या अपील?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी के जरिए लोगों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए घर से अतिरिक्त समय लेकर निकलें। जितना संभव हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, मेट्रो आदि का इस्तेमाल करें। पदयात्रा के दौरान प्रभावित सड़कों के किनारे या अनधिकृत जगहों पर वाहन पार्क न करें। इसके साथ ही एडवाइजरी में वाहन चालकों को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है।
लेखक के बारे मेंMohit
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