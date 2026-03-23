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पालम अग्निकांड के बाद एक्शन में सरकार, 2 साल में वर्ल्ड क्लास बनेगी दमकल सेवा; गृह मंत्री ने किया एलान

Mar 23, 2026 07:46 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विपक्ष के आरोपों पर सूद ने कहा कि ‘हम दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहे, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां की गईं और सरकार पर हमला करने की कोशिशें हुईं, उसके बाद लोगों को सच बताना जरूरी हो गया है।’

पालम अग्निकांड के बाद एक्शन में सरकार, 2 साल में वर्ल्ड क्लास बनेगी दमकल सेवा; गृह मंत्री ने किया एलान

दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को कहा कि राजधानी में एक से दो साल के भीतर विश्व स्तरीय आधुनिक फायर सर्विस होगी। हाल में पालम इलाके में एक इमारत में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर रेखा गुप्ता सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि 9 लोगों की जान बचाई जा सकती थी मगर दमकल की गाड़ियों की हाइड्रोलिक सीढ़ी खराब थी।

विपक्ष के आरोपों पर सूद ने कहा कि ‘हम दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहे, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां की गईं और सरकार पर हमला करने की कोशिशें हुईं, उसके बाद लोगों को सच बताना जरूरी हो गया है।’

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सूद ने कहा कि ‘वे कह रहे थे कि ब्रोंटो मशीन (हाइड्रोलिक सीढ़ी) का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने छह साल लगा दिए। 2019 की आग की घटना के बाद, उन्होंने कहा था कि वे तीन चरणों में खरीद करेंगे। अगर उन्होंने कड़ी मेहनत की होती, तो उन्हें यह नाटक नहीं करना पड़ता। उन्हें साइन करने में ही तीन साल लग गए। हम बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक फायर कमांड सेंटर बना रहे हैं, हम नई मशीनें खरीदेंगे, और हम समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हर विभाग को विरासत में कुछ समस्याएं मिली हैं और हम उनसे पार पा रहे हैं। हम दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगले 1-2 साल में दिल्ली को विश्व स्तरीय आधुनिक फायर सर्विस मिलेगी।’

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'ओछी राजनीति' करने का आरोप लगाया

वहीं इससे पहले सदन में गृह मंत्री सूद ने आम आदमी पार्टी पर इस मामले में 'आरोप-प्रत्यारोप' और 'ओछी राजनीति' करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही सदन में भी दमकल सेवा को आधुनिक बनाने में विफल रहने के लिए पू्र्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं सूद ने कहा है कि इमारत के बेसमेंट में ‘अत्यधिक ज्वलनशील’ सामग्री रखी थीं और शुरुआती जांच रिपोर्ट में इस वजह से आग लगने की आशंका है।

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पालम अग्निकांड में जाने गंवाने वाले एक ही परिवार के सदस्य

पुलिस के अनुसार, इस अग्निकांड में राजेंद्र की पत्नी लाडो (70), उनके बेटे प्रवेश (33) और कमल (39), कमल की पत्नी आशु (35) और उनकी तीन बेटियां (15, छह और तीन वर्ष), लाडो की बेटी हिमांशी (22) और बहू दीपिका (28) की जान चली गई। इमारत की निचली और पहली मंजिल पर कपड़े और कॉस्मेटिक का शोरूम था। वहीं परिवार बिल्डिंग के सबसे ऊपर रहता था।

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