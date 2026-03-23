पालम अग्निकांड के बाद एक्शन में सरकार, 2 साल में वर्ल्ड क्लास बनेगी दमकल सेवा; गृह मंत्री ने किया एलान
विपक्ष के आरोपों पर सूद ने कहा कि ‘हम दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहे, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां की गईं और सरकार पर हमला करने की कोशिशें हुईं, उसके बाद लोगों को सच बताना जरूरी हो गया है।’
दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को कहा कि राजधानी में एक से दो साल के भीतर विश्व स्तरीय आधुनिक फायर सर्विस होगी। हाल में पालम इलाके में एक इमारत में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर रेखा गुप्ता सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि 9 लोगों की जान बचाई जा सकती थी मगर दमकल की गाड़ियों की हाइड्रोलिक सीढ़ी खराब थी।
विपक्ष के आरोपों पर सूद ने कहा कि ‘हम दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहे, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां की गईं और सरकार पर हमला करने की कोशिशें हुईं, उसके बाद लोगों को सच बताना जरूरी हो गया है।’
सूद ने कहा कि ‘वे कह रहे थे कि ब्रोंटो मशीन (हाइड्रोलिक सीढ़ी) का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने छह साल लगा दिए। 2019 की आग की घटना के बाद, उन्होंने कहा था कि वे तीन चरणों में खरीद करेंगे। अगर उन्होंने कड़ी मेहनत की होती, तो उन्हें यह नाटक नहीं करना पड़ता। उन्हें साइन करने में ही तीन साल लग गए। हम बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक फायर कमांड सेंटर बना रहे हैं, हम नई मशीनें खरीदेंगे, और हम समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हर विभाग को विरासत में कुछ समस्याएं मिली हैं और हम उनसे पार पा रहे हैं। हम दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगले 1-2 साल में दिल्ली को विश्व स्तरीय आधुनिक फायर सर्विस मिलेगी।’
'ओछी राजनीति' करने का आरोप लगाया
वहीं इससे पहले सदन में गृह मंत्री सूद ने आम आदमी पार्टी पर इस मामले में 'आरोप-प्रत्यारोप' और 'ओछी राजनीति' करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही सदन में भी दमकल सेवा को आधुनिक बनाने में विफल रहने के लिए पू्र्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं सूद ने कहा है कि इमारत के बेसमेंट में ‘अत्यधिक ज्वलनशील’ सामग्री रखी थीं और शुरुआती जांच रिपोर्ट में इस वजह से आग लगने की आशंका है।
पालम अग्निकांड में जाने गंवाने वाले एक ही परिवार के सदस्य
पुलिस के अनुसार, इस अग्निकांड में राजेंद्र की पत्नी लाडो (70), उनके बेटे प्रवेश (33) और कमल (39), कमल की पत्नी आशु (35) और उनकी तीन बेटियां (15, छह और तीन वर्ष), लाडो की बेटी हिमांशी (22) और बहू दीपिका (28) की जान चली गई। इमारत की निचली और पहली मंजिल पर कपड़े और कॉस्मेटिक का शोरूम था। वहीं परिवार बिल्डिंग के सबसे ऊपर रहता था।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।