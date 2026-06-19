दिल्ली को मिलेगा पहला 'ऑल विमेन पुलिस स्टेशन', महिला पुलिसकर्मी संभालेंगी मोर्चा
दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर लगाम लगाने के लिए अब 'ऑल विमेन पुलिस स्टेशन' शुरू हो चुका है। यह प्रोजेक्ट फिलहाल उत्तरी दिल्ली में शुरू किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में अन्य इलाकों में भी इसकी अलग-अलग ब्रांच खोली जाएंगी।
दिल्ली की पुलिस व्यवस्था में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। राजधानी को पहला 'ऑल विमेन पुलिस स्टेशन' की सौगात मिलने जा रही है। उत्तरी जिले के सब्जी मंडी एरिया में पुलिस स्टेशन कॉम्पलेक्स में इसका उद्घाटन किया जाएगा।
द ट्रिब्यून के मुताबिक, 'ऑल विमेन पुलिस स्टेशन' का उद्घाटन उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू आज करेंगे। पुलिस स्टेशन के शुरू होने के बाद राज्य में महिला सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। महिलाओं के खिलाफ होने वाले सभी अपराधों से निपटा जाएगा। बीते कुछ महीनों से इस पुलिस स्टेशन पर काम चल रहा था।
महिलाओं से संबंधित सभी अपराध दर्ज किए जाएंगे
ये पुलिस स्टेशन महिलाओं के लिए समर्पित थाने के रूप में काम करेगा। यहां एसएचओ से लेकर अन्य स्टाफ सिर्फ महिलाएं ही होंगी। यहां महिलाओं से संबंधित कई अपराध दर्ज किए जाएंगे और उनकी जांच होगी। इस पुलिस स्टेशन में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध जैसे रेप, छेड़छाड़, ताक-झांक, पीछा करना, घरेलू और सामाजिक अपराध, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, वैवाहिक विवाद और दहेज हत्या आदि।
मामलों में दर्ज शिकायत के आधार पर जांच की जाएगी और महिला पुलिसकर्मी सबूत इकट्ठा करेंगी। उपराज्यपाल ने इस संबंध में पुलिस कमिश्नर को निर्देश जारी किए थे। उपराज्यपाल ने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में दिल्ली में महिलाओं के लिए समर्पित थाने की शुरुआत की जाए।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू
बताया जा रहा है कि ऐसे ही पुलिस स्टेशन अन्य राज्यों में भी खोले जाएंगे। फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। जिस तरह साइबर पुलिस स्टेशन को चुनिंदा जिलों में शुरू किया गया था और फिर बाद में इसका अन्य जिलों में विस्तार किया गया था। इसी तरह 'ऑल विमेन पुलिस स्टेशन' को भी खोला जाएगा। हालांकि इससे पहले दिल्ली पुलिस में महिलाओं की संख्या को बढ़ाना होगा जो कि मौजूदा समय में कम है।
अन्य राज्यों में भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था
दिल्ली पहला ऐसा राज्य नहीं है जो कि 'ऑल विमेन पुलिस स्टेशन' पर आगे बढ़ा है। देश के अन्य राज्यों में भी इसी तरह के प्रोजेक्ट पर काम किया जा चुका है। तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कुछ इस तरह महिलाओं को समर्पित विशेष इकाइयां शुरू की जा चुकी हैं।
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