दिल्ली में बढ़ेगी ठंड! सीजन में पहली बार सिंगल डिजिट में पहुंच सकता है पारा; 25 नवंबर तक का हाल
दिल्ली में अगले हफ्ते से ठंड बढ़ने के आसार हैं। पारा सीजन में पहली बार सिंगल डिजिट में पहुंच सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं फिर से लौट रही हैं।
Delhi Weather Update: दिल्ली में अगले हफ्ते से ठंड और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। अगले हफ्ते दिल्ली में इस सीजन का पहला सिंगल-डिजिट न्यूनतम तापमान दर्ज हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हफ्ते के अंत में उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं फिर से लौट रही हैं।
इंडिया टुडे के मुताबिक, एक स्वतंत्र मौसम विशेषज्ञ ने अनुमान जताया है कि 22 नवंबर तक न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोत्तरी हो सकती है क्योंकि शहर में पूर्वी हवाओं का असर रहेगा। मौसम विशेषज्ञ नवदीप दहिया ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि सोमवार (23 नवंबर) से उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं फिर से लौट रही हैं जिससे दिल्ली-एनसीआर और उत्तर-पश्चिम भारत के आस-पास के इलाकों में एकबार फिर ठंड बढ़ने के आसार हैं।
10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान
शुक्रवार को दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान मौसम के औसत से 1.8 डिग्री कम 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द सुबह रही। हालांकि शनिवार को पारा 12.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान मौसम के सामान्य तापमान से 0.1 डिग्री कम रहा जबकि पालम मौसम केंद्र में यह 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम है। अन्य मौसम केंद्रों में लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री अधिक है। वहीं, रिज केंद्र में यह 13.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम है।
दिल्ली में कब दर्ज होगा सिंगल-डिजिट तापमान
उत्तर-पश्चिमी हवाओं की वापसी के वजह से रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है इंडिया टुडे के मुताबिक, दिल्ली में 24-25 नवंबर को न्यूनतम तापमान 9-10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह इस सीजन का पहला सिंगल-डिजिट तापमान होगा।
आईएमडी का क्या अनुमान?
हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, शहर में 24 नवंबर को न्यूनतम तापमान लगभग 12-13 डिग्री सेल्सियस जबकि 25 नवंबर को यह 11 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जताई गई है। इससे यह संकेत मिलता है कि इस सीजन का पहला सिंगल-डिजिट तापमान दर्ज होने में अभी भी संशय है। इस दौरान दिन के समय का तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने की संभावना है यानी ठंड का असर रात और सुबह के दौरान देखने को मिलेगा।
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