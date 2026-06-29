काम की बात: खुशखबरी! दिल्ली को 300 नई एसी ईवी-बसों की सौगात, रेखा गुप्ता 4 जुलाई को करेंगी लॉन्च
दिल्लीवासियों को रेखा गुप्ता सकार 4 जुलाई को 300 नई ईवी-बसों की सौगात देने जा रही है। इससे न केवल लोगों को सहुलियत मिलेगी बल्कि पर्यावरण को बचाने की दिशा में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे।
दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार एक और कदम आगे बढ़ाने जा रही है। शहर को 4 जुलाई को 300 नई एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को खुद इसकी घोषणा की है। सीएम ने इसके साथ ही यह भी दोहराया कि उनकी सरकार दिल्ली में पर्यावरण को बचाने और वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या को 7500 तक पुहंचाना है। वहीं 2028-29 तक यह संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य है। फिलहाल दिल्ली में करीब 4300 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है।
सम्मेलन में किया नई बसों का एलान
'विकिसत भारत संकल्प सम्मेलन' कार्यक्रम में शामिल हुईं रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह कार्यक्रम शालीमार बाग विधानसभा स्थित पीतमपुरा, शकूरबस्ती विधानसभा के वेस्ट एन्क्लेव और मुस्तफाबाद विधानसभा के महालक्ष्मी विहार में आयोजित किया गया था।
70 लाख पौधे लगाने का विशाल महाअभियान
रेखा गुप्ता ने इसके अलावा यह भी जानकारी दी है कि 17 जुलाई को राजधानी में 70 लाख पौधे लगाने का विशाल महाअभियान भी आयोजित किया जाएगा।
डीटीसी के बेड़े में शामिल होंगी 2800 एसी लो-फ्लोर
पीएण ई-ड्राइव स्कीम के तहत 2800 एसी लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें डीटीसी के बेड़े में शामिल होंगी। इनमें 1400 बसें 9 मीटर और 1400 बसें 12 मीटर की होंगी। ये बसें मुख्य मार्गों के अलावा फीडर रूट्स पर भी चलेंगी। दिल्ली के कोने-कोने को आपसे में जोड़ने के लिए फेज-II में 7 मीटर की 500 ई-बसें चलाने की भी योजना है, जिससे आउटर दिल्ली, कॉलोनियों और गांवों तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मजबूत बनेगा और लोगों को आने-जाने में आसनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां बसों की सर्विस सीमित है। नई बसों के चलने से ऐसे लोगों को काफी राहत मिलेगी जिनके इलाके में बसों की सर्विस काफी कम है।
मानसून से निपटने के लिए क्या तैयारी?
दिल्ली सरकार के आधिकारिक एक्स हैंडल पर दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार मानसून से पहले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए एक्शन मोड में काम कर रही है। अगले 10 से 15 दिन सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों का निरीक्षण कर सड़कों, नालों, ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर और रखरखाव के काम की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान जहां भी कमी होगी उसे सुधार जाएगा।
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