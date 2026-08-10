महज 700 रुपये के लिए दिल्ली की सड़क खून से लाल! युवक की चाकू गोदकर हत्या; तीन आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली में 700 रुपये के विवाद में भाई को बचाने आए युवक की चाकू गोदकर कथित तौर पर हत्या कर दी गई। पुलिस ने कुछ ही घंटों बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।
दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां महज 700 रुपये की उधारी न चुकाने पर कथित तौर पर शख्स के भाई की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को वारदात के कुछ ही घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
पुलिस के मुताबिक, मृतक के भाई ने मुख्य आरोपी से 700 रुपये उधार लिए थे जिसे वह चुका नहीं पा रहा था। मुख्य आरोपी जब पैसों को लेकर भाई से झगड़ा कर रहा था तो उसका लैब टेक्निशियन भाई बीचबचाव करने आया। इस दौरान बदमाशों ने भाई की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनमें से एक अपराधी पहले से ही चोरी के 10 मामलों में शामिल रहा है यानी वह आदतन अपराधी है।
युवका को अस्पताल ले जाया गया
पुलिस के मुताबिक मृतक मुकेश यादव की हत्या बेगमपुर इलाके में स्थित बेगमपुर विहार में की गई। एनडीटीवी के मुताबिक इसके बाद उसे अग्रसेन अस्पताल लेकर जाया गया मगर हालत गंभीर होने पर एम्स ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि सोमवार तड़के करीब 2 बजकर 18 मिनट पर गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।
700 रुपये लिए थे उधार
पुलिस के मुताबिक, मुकेश के भाई सतीश ने आरोपी सचिन उर्फ सागर (29) से 700 रुपये उधार लिए थे। सचिन पेशे से ई-रिक्शा ड्राइवर है। पुलिस का कहना है कि सचिन कथित तौर पर पैसे वापस मांग रहा था मगर सतीश ने पैसे नहीं लौटाए थे।
पैसे वापस मांगने पर हुआ झगड़ा
एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार को सचिन ने सतीश से अपने पैसे वापस मांगे। इस दौरान हंगाम देख मुकेश बीच-बचाव करने आया और भाई को बचाने लगा। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हो गया। कथित झगड़े के दौरान सचिन ने मुकेश पर चाकू से हमला कर दिया जिससे उसे दाएं कंधे पर गंभीर चोटें आईं।
पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची
इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी मिली तो तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घटना स्थल पर सड़क पर ही खून पड़ा देखा। मुकेश की मौत के बाद पुलिस ने बेगमपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया और कुछ घंटों के बाद तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया।
शव परिजन को सौंप दिया गया
वहीं शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। मुकेश के परिवार में पत्नी और दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। पुलिस मामले में आगे की जांच में जुट गई हैं। अन्य दो आरोपियों की पहचान पंकज उर्फ भूरा (23) और अभिषेक उर्फ अटल (22) के रूप में हुई है और दोनों का पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
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