काम की बात: दिल्ली SIR: छूट गया था नाम? 47.56 लाख वोटर्स के पास दोबारा जुड़वाने का मौका, चुनाव आयोग का राहत भरा कदम
दिल्ली चुनाव आयोग 31 अगस्त को पब्लिश ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर रह गए सभी 47.56 लाख वोटर्स को नए एन्यूमरेशन फॉर्म जारी किए जाएंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के दौरान छूटे वोटर्स को फाइनल वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का एक और मौका मिला है। दिल्ली चुनाव आयोग 31 अगस्त को पब्लिश ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर रह गए सभी 47.56 लाख वोटर्स को नए एन्यूमरेशन फॉर्म जारी करेगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के मुताबिक, एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लिकेट (ASDD) के तौर पर मार्क हुए वोटर्स को नए फॉर्म जारी किए जाएंगे।
बयान में क्या-क्या कहा गया है?
बयान में बताया गया है कि 'दिल्ली के वे वोटर्स को फाइनल वोटर्स ड्रॉफ्ट लिस्ट में नाम जुड़वाने का दोबारा मौका मिलेगा जिन्हें जून से 17 अगस्त के बीच एन्यूमरेशन फॉर्म जारी हुए थे मगर एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लिकेट (ASDD) के वजह से वोटर्स की ड्रॉफ्ट लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं हो सका था।
इस प्रक्रिया में वे वोटर्स भी शामिल हैं जिन्होंने दिल्ली के भीतर अपने घर बदल लिया मगर ड्रॉफ्ट लिस्ट में नाम शामिल नहीं हो सका।
अधिकारियों ने बताया कि ऐसे वोटर्स को फॉर्म-8 भरने की बजाय अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) से नया एन्यूमरेशन फॉर्म ले सकते हैं।
फॉर्म व्हाट्सएप के जरिए भी भेजा जा सकता है
एक अधिकारी ने बताया 'उदाहरण के लिए अगर कोई वोटर नजफगढ़ से कश्मीरी गेट शिफ्ट हो गया है तो वह अपने इलाके के ईआरओ से संपर्क कर एन्यूमरेशन फॉर्म ले सकता है। अधिकारियों ने बताया कि फॉर्म व्हाट्सएप के जरिए भी भेजा जा सकता है। साथ ही वोटर्स चुनाव आयोग की वेबसाइट या ECINET ऐप पर जाकर, अपने EPIC नंबर का इस्तेमाल करके इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं।'
दूसरी जगह शिफ्ट हुए वोटर्स के लिए क्या?
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालयक ने कहा है कि ऐसे वोटर्स जो किसी दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हुए हैं उन्हें भी एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करना होगा। हालांकि उन्हें कारण बताना होगा कि एन्यूमरेशन के पहले चरण के दौरान वे फॉर्म क्यों नहीं जमा कर पाए थे। वहीं जो लोग नई जगह शिफ्ट हुए हैं उन्हें फॉर्म भरते वक्त नए एड्रेस और विधानसभा क्षेत्र की डिटेल भी दर्ज करनी होगी।
बीएलओ करेंगे वोटर्स से संपर्क
बयान के मुताबिक, बूथ लेवल ऑफिसर ऐसे वोटर्स तक पहुंचने के लिए उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। वहीं जिन वोटर्स ने एसआईआर के दौरान नए नामांकन के लिए पहले ही फॉर्म-6 जमा कर दिया था उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने और बयान दर्ज करने की जरूरत नहीं। उनके आवेदनों पर चुनाव आयोग के 3 नवंबर के स्पष्टीकरण के तहत निपटारा किया जाएगा।'
यह कदम दिल्ली चुनाव आयोग के उस स्पष्टीकरण के बाद सामने आया है जिसमें बताया गया था कि जिन वोटर्स के नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे वे फिर से नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। इसके लिए उनपर इसलिए कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी कि वे पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज हैं।
सीईओ कार्यालय ने कहा कि 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत किसी वोटर के खिलाफ सिर्फ इसलिए कार्रवाई नहीं की जाएगी कि उसका नाम पिछली वोटर लिस्ट में दर्ज था और उन्हें एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान और बाद में फॉर्म-6 जमा किया था।'
अबतक कितने आवेदन
चुनाव अधिकारियों को 31 अगस्त से 5 नवंबर के बीच फॉर्म-6 के 2,96,336 आवेदन, वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के 28,853 आवेदन और करेक्शन और मोडिफिकेशन के लिए फॉर्म-8 के कुल 1,10,184 आवेदन मिले हैं।
दिल्ली के सीईओ कार्यालय के मुताबिक, 4 नवंबर तक जिन 33.1 लाख वोटर्स को 'नो-मैपिंग' और 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नोटिस जारी हुए थे उनमें से 32,35,212 वोटर्स के नाम फाइनल वोटर्स ड्रॉफ्ट लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं।
आपको बता दें कि बीते महीने ही दिल्ली में एसआईआर की समयसीमा बढ़ा दी गई थी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 25 नवंबर है।
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