दिल्ली में स्कूल फीस से जुड़ा कानून: SC ने उठाए सवाल, कहा- टाइमिंग सही नहीं

संक्षेप: कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि 'कोर्ट इस कानून के उद्देश्य का विरोध नहीं करता, बल्कि इसके लागू करने के तरीके को लेकर चिंतित है। हम इस कानून के पूरी तरह से पक्ष में हैं। यह जनता की भलाई के लिए है लेकिन जल्दबाजी में आप ऐसे संस्थान बना देंगे जो चल नहीं सकेंगे।'

सुप्रीम कोर्ट ने रेखा गुप्ता सरकार के 'दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस तय करने और नियमन) एक्ट, 2025' को लागू करने की टाइमिंग और तरीके पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों के फीस रेगुलेशन के लिए लाया गया दिल्ली सरकार का कानून सही है मगर सरकार जिस तरह मौजूदा अकैडमिक सेशन के दौरान इसे लागू करना चाह रही वह चिंता का विषय है। कोर्ट ने कहा है कि इससे निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए प्रशासनिक भ्रम और वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। कोर्ट ने कानून लागू करने की व्यवहारिकता पर सवाल उठाते हुए मामले में अगली सुनवाई की तारीफ 27 जनवरी तय की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच मामले में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के एसोसिएशन द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी, जिसमें 'दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस तय करने और नियमन) एक्ट, 2025' के नियमों और मौजूदा एकेडमिक सेशन में लागू करने के फैसले को चुनौती दी गई है।

लागू करने के तरीके को लेकर चिंतित कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि 'कोर्ट इस कानून के उद्देश्य का विरोध नहीं करता, बल्कि इसके लागू करने के तरीके को लेकर चिंतित है। हम इस कानून के पूरी तरह से पक्ष में हैं। यह जनता की भलाई के लिए है लेकिन जल्दबाजी में आप ऐसे संस्थान बना देंगे जो चल नहीं सकेंगे।'

जस्टिस नरसिम्हा ने आगे कहा कि ‘मौजूदा एकेडमिक सेशन चालू है और आप ऐसे में फीस कैसे तय कर सकते हैं। यह पूरी तरह से उलझा हुआ है। जुलाई तक मंजूरी मिल जानी चाहिए थी और वह समय भी बीत चुका है।’