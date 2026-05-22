स्कैन करो, शिकायत दर्ज करो; दिल्ली की सड़कों के लिए PWD का डिजिटल प्लान तैयार

काम की बात: स्कैन करो, शिकायत दर्ज करो; दिल्ली की सड़कों के लिए PWD का डिजिटल प्लान तैयार
अधिकारियों के मुताबिक, इसके लिए जल्द पीडब्ल्यूडी द्वारा एक पोर्टल तैयार करवाया जाएगा। लोग इस पोर्टल पर सड़क पर साइनबोर्ड पर लगे क्यूआर कोड स्कैन करके आसानी से शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
दिल्ली में खराब सड़क दिखाई देने पर अब लोग जल्द क्यूआर कोड के जरिए दिल्ली सरकार तक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) 'नो योर रोड' (अपनी सड़क को जानें) नाम की योजना को शुरू करने की प्लानिंग कर रहा है।
पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के मुताबिक, सड़कों को लेकर लोगों के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे वे सीधे अपनी शिकायत को दर्ज कर सकें, सड़क निर्माण की हिस्ट्री और रखरखाव का रिकॉर्ड आदि की जानकारी हासिल कर सकें। अधिकारियों के मुताबिक, इसके लिए जल्द पीडब्ल्यूडी द्वारा एक पोर्टल तैयार करवाया जाएगा। लोग इस पोर्टल पर सड़क पर साइनबोर्ड पर लगे क्यूआर कोड स्कैन करके आसानी से शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
1400 किलोमीटर सड़क के लिए तैयारी
अधिकारियों के मुताबिक, पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आने वाली 1400 किलोमीटर सड़क के लिए इस ऑनलाइन सर्विस को डेवलप और क्यूआर कोड्स को इंस्टॉल करने के लिए टेंडर को मंजूरी दे दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा-खासा निवेश करने के बावजूद, नागरिकों के पास अबतक कोई ऐसी प्रत्यक्ष सुविधा नहीं है जिसके जरिए वे किसी भी सड़कों की कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री, रख-रखाव रिकॉर्ड और ठेकेदार की जवाबदेही की जानकारी हासिल कर सकें।
'नो योर रोड' (अपनी सड़क को जानें) योजना के तहत सड़कों से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा जो कि क्यूआर कोड्स से लिंक्ड होगा। यह पहल सड़कों को लेकर पारदर्शिता, सड़क बनाने वाली की जवाबदेही, शिकायतों के त्वरित निवारण और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में नागरिकों का विश्वास पैदा करेगी।'
कहां लगाए जाएंगे क्यूआर कोड?
इन क्यूआर कोड्स को सड़क के साइनबोर्डों पर लगाया जाएगा और इन्हें स्कैन करके कोई भी व्यक्ति बिना किसी मोबाइल एप्लिकेशन को डाउनलोड किए सड़क की डिटेल , ठेकेदार की डिटेल, इंजीनियर की डिटेल, वर्क हिस्ट्री, शिकायत की स्थिति और चल रहे रखरखाव से जुड़े अपडेट तुरंत देख सकेगा। इसी प्लेटफॉर्म पर शिकायत के अलावा लोग अपना सुझाव या अपना अनुभव भी सीधे दर्ज कर सकेंगे।
योजना की घोषणा इसी साल मार्च में हुई थी
शुरुआत में, यह पायलट प्रोजेक्ट 100 स्थानों पर शुरू किया जाएगा, और बाद में अन्य जगहों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश साहिब सिंह ने इस योजना की घोषणा इसी साल मार्च में की थी।
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