दिल्ली दंगा केस: शरजील इमाम के बाद उमर खालिद ने भी खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, जमानत की गुहार
शरजील इमाम के बाद उमर खालिद ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट में दोनों ने एक जैसे तर्क दिए हैं। दोनों दिल्ली दंगा 2020 मामले में आरोपी हैं।
दिल्ली दंगा कथित साजिश मामले में आरोपी छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम के बाद अब जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद ने भी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
लाइव लॉ के मुताबिक, उमर खालिद ने जमानत के लिए याचिका में तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत के लिए अपील (याचिका दायर) करने पर एक साल की रोक खत्म होने वाली है। इसके साथ ही याचिका में कहा है कि अभियोजन पक्ष द्वारा संरक्षित गवाहों से 5 जनवरी 2027 तक गवाही लेना संभव नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में लंबे समय से जेल में बंद होने के चलते उन्हें जमानत देनी चाहिए।
खालिद ने कहा है कि अभी तक आरोप तय नहीं किए जा सके हैं और न ही अभियोजन पक्ष गवाहों से गवाही ले सका है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की 'जो भी पहले हो' वाली शर्त को 5 जनवरी 2027 के भीतर पूरा होने की उम्मीद नहीं।
इसी साल 5 जनवरी को उमर खालिद और शरजील इमाम को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने जमानत देने से इनकार किया था। इसके साथ ही जमानत की अपील पर एक साल रोक लगाई थी। बेंच ने जमानत की अर्जी खारिज करते हुए दोनों को बेंच ने कथित दंगा मामले की साजिश में वैचारिक सूत्रधार बताया था।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या शर्त रखी थी
जमानत की अपील खारिज करते हुए बेंच ने कहा था कि की अपीलकर्ता संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने या आदेश पारित होने की तारीख से एक साल की अवधि पूरी होने (इनमें से जो भी पहले हो) उसके बाद ही जमानत के लिए अपील दायर कर सकते हैं।
आपको बता दें शरजील इमाम ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका में भी इसी तरह के तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वे बतौर विराचधीन कैदी 6 साल 9 महीने जेल में रह चुके हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा अबतक एक भी संरक्षित गवाहों की गवाही नहीं हुई है।
कोर्ट ने हाल में खारिज की थी जमानत की अपील
इस मामले में 30 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की बेंच ने जमानत की अपील खारिज करते हुए कहा था कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव नहीं कर सकते।
53 लोगों की हुई थी मौत, 700 से ज्यादा घायल
आपको बता दें कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में दंग हुए थे जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई और 700 से ज्यादा घायल हुए थे। हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़क उठी थी।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग