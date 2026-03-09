Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

दिल्ली दंगा केस: जेल से बाहर आएगा शरजील इमाम, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत; ये है वजह

Mar 09, 2026 05:47 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

शरजील पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का 'मुख्य साजिशकर्ता' होने का आरोप है। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय न्याय संहिता के अलग-अलग प्रावधानों के तहत मामला दर्ज है।

दिल्ली दंगा केस: जेल से बाहर आएगा शरजील इमाम, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत; ये है वजह

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। पूर्व जेएनयू छात्र शरजील को अंतरिम जमानत छोटे भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल के लिए दी गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने शरजील को ये राहत दी है। उन्हें 20 मार्च 206 से 30 मार्च 2026 तक अंतरिम जमानत दी गई है। शरजील ने छह सप्ताह की जमानत का अनुरोध किया था।

शरजील पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का 'मुख्य साजिशकर्ता' होने का आरोप है। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय न्याय संहिता के अलग-अलग प्रावधानों के तहत मामला दर्ज है। दिल्ली 2020 दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। क्षेत्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) के खिलाफ के चलते हिंसा भड़क उठी थी।

जनवरी में पांच आरोपियों को मिली थी जमानत

आपको बता दें कि इससे पहे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश के मामले में जनवरी में पांच आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को रेगुलर जमानत दे दी थी। कोर्ट ने शरजील को रेगुलर जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आरोपियों ने उस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया।

ये भी पढ़ें:उमर खालिद मेरा गुरु नहीं; दिल्ली की अदालत में शरजील इमाम
ये भी पढ़ें:दिल्ली दंगों से पहले ही CAA आंदोलन छोड़ा, उमर से 6 साल बात नहीं हुई: शरजील इमाम
ये भी पढ़ें:उमर-शरजील को लगा झटका तो सुप्रीम कोर्ट पर भड़क उठे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण

सभी आरोपी एक समान स्थिति में नहीं

कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में सभी आरोपी एक समान स्थिति में नहीं हैं, ऐसे में उन्हें रेगुलर जमानत नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि कार्यवाही के इस चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं बनता। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारी की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही ये कहा था कि शरजील एक साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं।

चुनाव लड़ने के लिए भी जमानत की मांग की थी

शरजील के अलावा इस मामले में उमर और अन्य आरोपियों पर भी केस दर्ज है और वह भी जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि पिछले साल बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी शरजील ने जमानत की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया था।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)

संक्षिप्त विवरण:

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Delhi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।