दिल्ली दंगा केस: जेल से बाहर आएगा शरजील इमाम, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत; ये है वजह
शरजील पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का 'मुख्य साजिशकर्ता' होने का आरोप है। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय न्याय संहिता के अलग-अलग प्रावधानों के तहत मामला दर्ज है।
दिल्ली की एक अदालत ने 2020 दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। पूर्व जेएनयू छात्र शरजील को अंतरिम जमानत छोटे भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल के लिए दी गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने शरजील को ये राहत दी है। उन्हें 20 मार्च 206 से 30 मार्च 2026 तक अंतरिम जमानत दी गई है। शरजील ने छह सप्ताह की जमानत का अनुरोध किया था।
शरजील पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का 'मुख्य साजिशकर्ता' होने का आरोप है। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय न्याय संहिता के अलग-अलग प्रावधानों के तहत मामला दर्ज है। दिल्ली 2020 दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। क्षेत्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) के खिलाफ के चलते हिंसा भड़क उठी थी।
जनवरी में पांच आरोपियों को मिली थी जमानत
आपको बता दें कि इससे पहे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश के मामले में जनवरी में पांच आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को रेगुलर जमानत दे दी थी। कोर्ट ने शरजील को रेगुलर जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आरोपियों ने उस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया।
सभी आरोपी एक समान स्थिति में नहीं
कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में सभी आरोपी एक समान स्थिति में नहीं हैं, ऐसे में उन्हें रेगुलर जमानत नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि कार्यवाही के इस चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं बनता। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारी की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही ये कहा था कि शरजील एक साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं।
चुनाव लड़ने के लिए भी जमानत की मांग की थी
शरजील के अलावा इस मामले में उमर और अन्य आरोपियों पर भी केस दर्ज है और वह भी जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि पिछले साल बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी शरजील ने जमानत की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया था।
