दिल्ली दंगे के आरोपी पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई से हटे जज; क्या मामला?
ताहिर हुसैन ने दिल्ली की एक कोर्ट द्वारा दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती दी हुई है।दिल्ली की एक कोर्ट ने ताहिर हुसैन की दूसरी जमानत याचिका 29 जनवरी को खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी थी।
दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस अमित शर्मा ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। दिल्ली की एक कोर्ट ने ताहिर हुसैन की दूसरी जमानत याचिका 29 जनवरी को खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी थी।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला की सुनवाई आज (सोमवार) जस्टिस सौरभ बनर्जी और जस्टिस अमित शर्मा की वेकेशन बेंच के सामने होनी थी। मामले की अगली सुनवाई अब 10 जून को दूसरी वेकेशन बेंच करेगी। ताहिर हुसैन ने दिल्ली की एक कोर्ट द्वारा दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती दी हुई है।
प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़की थी
आपको बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 और एनआरसी के विरोध में दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी।
दंगों को भड़काने की साजिश के आरोप
हुसैन पर दंगों को भड़काने की साजिश में कथित रूप से संलिप्त होने का आरोप है। हुसैन के अलावा कार्यकर्ता शरजील इमाम, खालिद सैफी और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद समेत कुल 20 लोग आरोपी हैं। इनमें से कुछ आरोपी अभी भी जेल में हैं तो कुछ को जमानत मिल चुकी है। ताहिर हुसैन की बात करें तो वे 5 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। हुसैन 6 अप्रैल, 2020 से न्यायिक हिरासत में हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत मिली थी
बीते साल मार्च में ताहिर को दिल्ली दंगा 2020 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत दे दी गई थी। हालांकि दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में उन्हें राहत नहीं मिली थी। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें इस आधार पर नियमित जमानत दी थी कि वे मामले में आधी सजा पहले ही काट चुके हैं।
जस्टिस स्वर्णकांता ने इस मामले से हाल में खुद को किया अलग
बीते महीने ही दिल्ली हाई कोर्ट में जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने दिल्ली शराब नीति की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया था। जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा था उन्हें बदनाम करने के इरादे से सोशल मीडिया पर एक सुनियोजित अभियान चलाया गया।
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