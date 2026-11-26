दिल्लीवासियों 'दमघोंटू' हवा के लिए फिर से रहिए तैयार! 224 दर्ज किया गया AQI; 29 नवंबर तक का हाल
Delhi Air Quality Index Today: दिल्ली की एयर क्वालिटी गुरुवार को भी खराब श्रेणी में बनी रही और एक्यूआई 224 दर्ज किया गया है। 28 और 29 नवंबर को एक्यूआई 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच सकता है।
Delhi Air Quality Index Today: राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 224 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। इसी के साथ दिल्ली में खराब हवा वाले दिनों का दौर जारी है। वहीं 28 और 29 नवंबर को हवा के फिर से बिगड़कर 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचने की संभाववना जताई गई है।
दिल्ली में गुरुवार को 55 निगरानी केंद्रों में से 40 पर एयर क्वालिटी 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं, 14 केंद्रों पर यह 'मध्यम' और एक पर 'बेहद खराब' श्रेणी में रही। आटीओ निगरानी केंद्र पर एयर क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई।
कम होने के बाद एकबार फिर बढ़ा एक्यूआई
दिल्ली में 24 नवंबर को एयर क्वालिटी 227 दर्ज किया गई थी, जो 25 नवंबर को घटकर 220 पर आ गई। हालांकि, गुरुवार को इसमें फिर बढ़ोतरी हुई और यह 224 पर पहुंच गई।
क्या हैं एक्यूआई के मानक
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है।
दिल्ली में प्रदूषण के स्रोतों के वास्तविक समय के आकलन के अनुसार, गुरुवार को पीएम2.5 प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान सेकेंडरी कार्बनिक एरोसोल का रहा। प्रदूषण के कुल अनुमानित स्तर में इसकी हिस्सेदारी 24.8 प्रतिशत रही। ये एरोसोल वायुमंडल में तब बनते हैं, जब वाहनों, इंडस्ट्रीज और अन्य गतिविधियों से निकलने वाली गैसें, हवा में मौजूद दूसरे तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करके सूक्ष्म कणों का रूप ले लेती हैं।
हवा को खराब करने में और किन कारकों का योगदान?
प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी 20.6 प्रतिशत और बायोमास जलाने से 19.7 प्रतिशत रही। वहीं, द्वितीयक अकार्बनिक प्रदूषकों से 12.5 प्रतिशत प्रदूषण हुआ। इसके अलावा, पटाखों से 1.4 प्रतिशत और अलग-अलग ईंधनों के एकसाथ जलने से 0.6 प्रतिशत प्रदूषण हुआ।
29 नवंबर तक कैसा रहा सकता है एक्यूआई?
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में 27 नवंबर को भी वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में रह सकती है। इसके बाद 28 और 29 नवंबर को इसके और अधिक बिगड़कर 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचने का अनुमान है।
अगले छह दिनों के पूर्वानुमान के मुताबिक, इस दौरान हवा की गुणवत्ता 'बेहद खराब' से 'खराब' श्रेणी के बीच रहने की आशंका है।
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