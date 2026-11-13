काम की बात: दिल्लीवासियों को मिली एक और मल्टीलेवल पार्किंग, एकसाथ खड़े हो सकेंगे 625 वाहन; और क्या-क्या खास?
दिल्लीवासियों को मिली एक और मल्टीलेवल पार्किंग की सुविधा मिल गई है। डीडीए की नई पार्किंग सुविधा में एकसाथ 625 वाहन खड़े हो सकेंगे।
दिल्ली के उप-राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शुक्रवार को भीकाजी कामा प्लेस में मल्टीलेवल पार्किंग का उद्घाटन किया जिसमें 432 चार पहिया वाहन और 193 दो पहिया वाहनों को पार्क किया जा सकेगा।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बताया कि यह मल्टीलेवल पार्किंग 6,040 वर्ग मीटर के प्लॉट एरिया पर बनी है। इसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, दो ऊपरी मंजिलें और छत पर पार्किंग की सुविधा मिलेगी।'
40 करोड़ रुपये की लागत से बनी है पार्किंग
अधिकारियों ने बताया कि 40 करोड़ रुपये लागत से बनी इस पार्किंग में फास्टैग-इनेबल पार्किंग एक्सेस, एकसाथ 18 कारों के लिए भुगतान के साथ ईवी चार्जिंग की सुविधा, सीसीटीवी के जरिए निगरानी, इमरजेंसी सेवाओं के लिए डीजी पावर बैकअप, पार्किंग गाइडेंस और मैनेजमेंट सिस्टम और हर मंजिल तक जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा है।'
एक साल में दूसरी बड़ी पार्किंग सुविधा
वहीं डीडीए ने एक बयान में बताया कि 'यह एक साल के भीतर डीडीए द्वारा बनाई गई दूसरी बड़ी मल्टी-लेवल पार्किंग की सुविधा है। फरवरी 2026 में डीडीए ने नेहरू प्लेस में 6 मंजिला पार्किंग का उद्घाटन किया था। इसमें 660 चार पहिया और 350 दो पहिया वाहनों को पार्क करने की सुविधा है। इसके अलावा इस पार्किंग में दिव्यांग और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी अलग से पार्किंग की जगह है।'
अधिकारियों ने बताया है कि इन भीड़भाड़ वाले इलाकों में पार्किंग के लिए वाहनों की भीड़ और सड़क किनारे अनधिकृत पार्किंग लंबे समय से बड़ी चुनौती रही है।
क्या बोले संधू?
उद्घाटन के दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि हमें पूरी दिल्ली में इस तरह की पार्किंग सुविधाओं की जरूरत है। मुझे खुशी है कि डीडीए ने इतने भीड़भाड़ वाले इलाके में यह सुविधा शुरू की है। इससे आवाजाही तो बेहतर होगी ही साथ ही पार्किंग की समस्या भी कम होगी। दिल्ली हमारी राजधानी और 'विकसित भारत' में इसकी अहम भूमिका है।
14 नई पार्किंग और खुलने जा रही है
आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने राष्ट्रीय राजधानी में व्यवस्थित पार्किंग ढांचे के विस्तार की अपनी योजना के तहत छह जिलों में 6,052 वाहनों की कुल क्षमता वाली 14 मल्टीलेवल पार्किंग प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया है। मध्य, मध्य उत्तर, पश्चिम, उत्तर पूर्व, पूर्व और पुरानी दिल्ली जिलों में फैली हुई हैं। इनमें से पहले चार जिलों में तीन-तीन तथा पूर्व और पुरानी दिल्ली में एक-एक स्थान पर यह सुविधा बनाने की योजना है। मौजूदा समय में दिल्ली नगर निगम के तहत 463 पार्किंग स्थल चालू हैं, जिनकी कुल क्षमता 94,831 वाहनों की है।
(पीटीआई और भाषा के इनपुट के साथ)
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