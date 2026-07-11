लाल किला को बम से उड़ाने की धमकी, कॉलर की तलाश में जुटी पुलिस; निकली अफवाह
लाल किला को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने आनन-फानन में पूरे परिसर को खंगाला। इस दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले को बम से उड़ाने की धमकी मिली जिसके बाद पुलिस ने पूरे परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान कुछ न मिलने पर धमकी झूठी निकली। पुलिस अब धमकी देने वाले की खोज में जुट गई है।
अधिकारियों के मुताबिक, धमकी देने वाले ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रम को शुक्रवार को कॉल करके यह धमकी दी थी। इस दौरान उसने लाल किला को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इसके बाद मुंबई में मौजूद अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को अलर्ट किया। इसके बाद नॉर्थ दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा उपाय शुरू किए।
जांच पड़ताल के बाद धमकी अफवाह करार
दिल्ली पुलिस ने लाल किला के पूरे परिसर की गहन जांच की और इस दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। पुलिस ने इसके बाद बम की धमकी को अफवाह करार दिया। पुलिस अब धमकी के पीछे क्या मकसद है और कॉलर कौन है ये पता लगाने में जुट गई है। यह पहला मौका नहीं है जब लाल किला को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पहले भी कई बार ऐसी धमकी मिली है और इसी तरह से जांच भी की गई और बाद में धमकी को अफवाह करार दिया गया।
बीते साल लाल किला मेट्रो के पास आईईडी ब्लास्ट
गौरतलब है कि यह धमकी लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास बीते साल हुए धमाके के बाद सामने आई है। ये धमाका विस्फोटक (आईईडी) से लदी हुंडई आई20 कार में हुआ था। ये धमाका 10 नवंबर 2025 को किया गया था। हमले में 15 लोग मारे गए थे जबकि दर्जन से ज्यादा घायल हुए थे।
कश्मीरी डॉक्टर था हमलावर उमर
लाल किला के पास हुए इस कार बम धमाके ने पूरे देश को हिला दिया था। हैरानी की बात यह थी कि हमले को अंजाम देने वाला पेशे से एक डॉक्टर था जिसकी पहचान उमर-उन-नबी के रूप में हुई। उमर-उन-नबी ही कार ड्राइव कर रहा था। उमर फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत कश्मीरी डॉक्टर था। हमले वाले दिन ही राजधानी से 50 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट सहित लगभग 2,900 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किया गया था।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी दायर कर चुकी चार्जशीट
आपको बता दें कि इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कर रही है। जांच एजेंसी ने मई में 7,500 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में अब तक 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।
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