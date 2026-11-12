पराली घटी, पर प्रदूषण नहीं: दिल्ली में दर्ज हुआ दिवाली के बाद का सबसे खराब AQI
Delhi Air Quality Index: दिल्ली में दीवाली के बाद गुरुवार को हवा की गुणवत्ता (एयर क्वालिटी इंडेक्स) सबसे खराब स्तर पर दर्ज की गई। 59 निगरानी केंद्रों में से 10 में एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है।
Delhi Air Quality Index: दिल्ली में दिवाली के बाद गुरुवार को हवा की गुणवत्ता (एयर क्वालिटी इंडेक्स) सबसे खराब स्तर पर दर्ज की गई। गुरुवार शाम को दिल्ली में एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है।
न्यूज 18 के मुताबिक, गुरुवार शाम 5 बजे शहर का एक्यूआई 350 दर्ज किया गया जबकि दिल्ली के 59 निगरानी केंद्रों में से 10 में एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया जिसे 'गंभीर' श्रेणी रखा जाता है। रोहिणी में सबसे ज्यादा 475 एक्यूआई जबकि आईआईटी दिल्ली में यह 472 रहा।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, 8 नवंबर (दिवाली वाला दिन) को 24 घंटे का औसत एक्यूआई 376, 9 नवंबर को 344 और 11 नवंबर को यह 313 दर्ज किया गया था।
सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है।
दिवाली की रात कई जगह 500 पार था एक्यूआई
एक्यूआई का स्तर बताने वाले प्राइवेट ऐप्स के डेटा के मुताबिक दिल्ली में दिवारी की रात कई जगहों पर एक्यूआई 500 के पार पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दीवाली वाले दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति थी मगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी का डेटा बताता है कि 9 नवंबर 2026 को तड़के 1 बजे से 9 बजे के बीच पीएम2.5 प्रदूषण कारक में 80 फीसदी योगदान पटाखों का था।
पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम फिर भी एक्यूआई बढ़ा
देश की राजधानी में एक्यूआई के स्तर में बढ़ोत्तरी ऐसे समय पर हुई है जब पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। आईसीएआर-इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक, पंजाब में 8 नवंबर को पराली जलाने के 1,152 मामले, 9 नवंबर को 198 मामले, 10 नवंबर को 345 और 11 नवंबर को 515 मामले सामने आए।
सरकार ने उठाए हैं कदम
दिल्ली सरकार ने हवा में मौजूद धूल को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। धूल और कणों को कम करने के लिए शहर के अलग-अलग हिस्सों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले कई दिनों में सुबह के दौरान धुंध और हल्के कोहरे का अनुमान जताया हुआ है।
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