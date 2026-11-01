दिल्ली में एक नवंबर को 2023 के बाद सबसे कम न्यूनतम तापमान, कल कैसा रहेगा मौसम?
Delhi Weather And Air Quality Index: राजधानी में एक नवंबर को न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जो कि साल 2023 के बाद सबसे कम है।
Delhi Weather And Air Quality Index: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक नवंबर को न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जो कि साल 2023 के बाद सबसे कम है और सीजन के औसत से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम है।
साल 2023 में 1 नवंबर को न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अधिकतम तापमान की बात करें तो यह 1 नवंबर 2026 को 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जो कि इस तारीख पर साल 2021 के बाद से सबसे कम है, तब अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिल्ली के कई इलाकों में एक दिन पहले हुई बारिश के बाद शनिवार को अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।
एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना
समीर एप के मुताबिक, रविवार को दिल्ली में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और हवा की गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में पहुंच गई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 277 दर्ज किया गया।
एयर क्वालिटी 'खराब' और 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज
शहर के 54 निगरानी केंद्रों में से 18 में एक्यूआई 'खराब' श्रेणी में दर्ज की है जबकि 25 केंद्र में यह 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई है।
कैसा रहेगा दिल्ली में सोमवार को मौसम?
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को मुख्य तौर पर आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक कल अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक रहने की आशंका है। रविवार शाम साढ़े पांच बजे तक सापेक्ष आर्द्रता 75 प्रतिशत दर्ज की गई।
कुल 6 श्रेणी में दर्ज किया जाता है एक्यूआई
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।
सुबह हवा 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई
दिल्ली में रविवार सुबह एयर क्वालिटी 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। 'समीर' ऐप के अनुसार सुबह 9 बजे एक्यूआई 222 रहा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिन में मुख्य रूप से आसमान साफ रहने का अनुमान जताया था और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई थी। शनिवार को न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की गई थी और सुबह कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा छाया रहा था।
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