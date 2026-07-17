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काम की बात: बायोमेट्रिक से लेकर QR कोड तक… दिल्लीवालों को मिलेंगे स्मार्ट राशन कार्ड; जानें क्या-क्या फायदे?

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में राशन कार्ड को जल्द अपग्रेड किया जाएगा। दिल्ली सरकार 'स्मार्ट-PDS' (Smart-PDS) प्रोजेक्ट को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके लिए 16 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है।

बायोमेट्रिक से लेकर QR कोड तक… दिल्लीवालों को मिलेंगे स्मार्ट राशन कार्ड; जानें क्या-क्या फायदे?

दिल्ली में राशन वितरण की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली सरकार स्मार्ट तकनीक का सहारा लेने जा रही है। सरकार 'स्मार्ट-PDS' (Smart-PDS) प्रोजेक्ट को लागू करने जा रही है। इसके तहत राशन वितरण की जानकारी से लेकर राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने और हटाने की सुविधा ऑनलाइन भी मिलेगी। इससे राशन कार्ड से जुड़ी तमाम सेवाएं और अनाज का वितरण पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। राशन की दुकान पर राशन पहुंचा या नहीं ये पता करने के लिए बार-बार चक्कर लगाने की झंझट से भी मुक्ति मिलेगी।

दरअसल सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) को तकनीक से जोड़ रही है जिससे आम जनता को सीधा फायदा पहुंचेगा। दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने इसके लिए कमर कस ली है। इसके लिए 16 सदस्य वाली यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कमिटी (यूएटी) बनाई है। कमेटी में 13 जिलों के सहायक आयुक्त और अन्य अधिकारियों मौजूद हैं। कमेटी स्मार्ट पीडीएस प्लेटफॉर्म पर मौजूद राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम (RCMS) ऐप के सभी विकल्पों की समीक्षा और टेस्टिंग करेगी। इसके बाद कमेटी ऐप में बदलाव और सुधार के लिए क्या-क्या किया जाना चाहिए इसके सुझाव देगी। सुझाव को लागू करने के बाद ऐप और ज्यादा बेहतर और यूजर-फ्रेंडली होगी।

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राशन की लाइव ट्रैकिंग से लेकर नाम हटाने जोड़ने तक

आपको बता दें कि SMART-PDS प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार की ही पहल का हिस्सा है। इसके जरिए राशन की उपलब्धता की रियल टाइम (लाइव ट्रैकिंग) जानकारी, राशर्न कार्ड जारी करने, परिवार के नए सदस्य का नाम जोड़ने और मृतक सदस्य का नाम हटाने मिलती है। यही नहीं इससे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तेज और सुरक्षित बनता है। इसके अलावा राशन डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान होने वाली गड़बडी पर भी लगाम लगती है।

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हेरफेर और बर्बादी पर कसेगी लगाम

दरअसल यह प्लेटफॉर्म साधारण राशन कार्ड को स्मार्ट राशन कार्ड में तब्दील करता है। स्मार्ट राशन कार्ड में बॉयोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन जैसे फीचर होते हैं जो कि पीडीएस के तहत बांटे जाने वाले अनाज और अन्य सामान की बर्बादी और हेरफेर पर लगाम लगाता है। इसके अलावा 'स्मार्ट-PDS' (Smart-PDS) की एक फायदा यह भी है कि यह भी है कि इसमें ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ की पोर्टबिलिटी भी है जिससे दिल्ली के राशनकार्डधारक किसी अन्य राज्य से भी अपने हिस्से का राशन राशन की दुकान से ले सकेंगे।

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क्यूआर कोड से लैस होंगे नए राशन कार्ड

आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीडीएस को मजबूत बनाने के लिए पात्र लाभार्थियों को क्यूआर कोड और एडवांस तकनीक आधारित सुविधाओं से लैस नए स्मार्ट राशन कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश पहले दिए हुए हैं। क्यूआर कोड वाले राशन कार्ड में डिजिटल वेरिफिकेशन की सुविधा होगी। मालूम हो कि दिल्ली में 17 लाख राशनकार्डधारक हैं जिन्हें पीडीएस के तहत सब्सिडी वाला अनाज मुहैया करवाया जा रहा है।

(पीटीआई के इनपुट के साथ)

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Mohit

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