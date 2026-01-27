दोस्त की रिश्तेदार और नौकरानी की बेटी से किया था रेप, गुरुग्राम में धरा गया

संक्षेप: जमानत पर बाहर आते ही उसने अपनी पुरानी गंदी आदत को नहीं बदला और एक और लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब अपराधी के खिलाफ कानून के तहत आगे की कार्रवाई करेगी।

दिल्ली पुलिस ने रेप के मामले में 10 साल की सजा काट रहे फरार एक अपराधी को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। बिंदापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज दो अलग-अलग मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। शख्स ने साल 2016 में अपने घर में काम करने वाली नौकरानी की बेटी को हवस का शिकार बनाया था। यही नहीं इस शख्स की हवस ऐसी थी कि साल 2022 में पत्नी की एक नाबालिग रिश्तेदार संग भी दुष्कर्म किया।

पुलिस ने बताया कि फरार रेपिस्ट का नाम करण डोल्टानी (33) है, जो पश्चिमी दिल्ली के मटियाला एक्सटेंशन का निवासी है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर जाल बिछाया और एक पुलिस टीम का गठन किया था। इसके बाद गुरुग्राम में सोहना एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के धामडोज टोल रोड से उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

उसके खिलाफ बिंदापुर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376 (रेप) के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने बताया कि उसने अपने घर में काम करने वाली नौकरानी की बेटी का रेप किया था। उसे इस मामले में दोषी ठहराया गया था और कोर्ट ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई थी।

जांच में पता चला एक और केस है दर्ज पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर वह 28 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर था लेकिन जमानत अवधि खत्म होने के बाद भी उसने सरेंडर नहीं किया था। पुलिस को ये भी पता चला है कि उसके खिलाफ बिंदापुर थाने में एक और रेप का मामला (साल 2022) दर्ज है जिसमें पोस्को की धाराएं भी जुड़ी हुई हैं। वे इस मामले में भी गिरफ्तारी से बच रहा था।