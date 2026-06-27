दिल्ली में 24 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत, पति और ससुर गिरफ्तार; दहेज हत्या का केस दर्ज
दिल्ली के रघुबीर नगर में 24 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के परिजनों का कहना है कि बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था।
पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में 24 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला के पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है और उनपर भारतीय न्याय संहित की धारा 80 (दहेज हत्या) और 85 (महिला के साथ क्रूरता) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुट गई है और मौत किन हालातों में हुई इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस को शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि लगातार हो रही कथित प्रताड़ना के कारण महिला ने यह कदम उठाआ है।
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (पश्चिम) हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 7 बजे महिला की मौत की सूचना मिली थी। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और महिला को मृत पाया गया। उसके गले पर फंदे के निशान थे और खिड़की की ग्रिल से एक दुपट्टा बंधा था।
शुरुआती जांच में पुलिस को क्या लगा रहा?
पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महिला की मौत की वजह आत्महत्या है। जांच में यह भी सामने आया है कि महिला की तीन साल पहले शादी हुई थी और कपल का कोई बच्चा नहीं है।
एसडीएम को भी दी गई मामले की जानकारी
डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने आगे बताया 'महिला की मौत शादी होने के सात साल के भीतर हुई है इसलिए नियमों के मुताबिक, मामले की जानकारी सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को भी दे दी गई है। एसडीएम के सामने उसके माता-पिता के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं।'
परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और बच्चा पैदा न कर पाने की वजह से भी मानसिक और शारीरिक रूप से काफी परेशान किया जा रहा था। वे ससुराल वालों की इन मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे थे।
डीसीपी ने बताया कि ‘परिजनों के आरोपों और शुरुआती जांच में मिले तथ्यों के आधार पर दहेज हत्या और ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कर लिया गया है।’
फरार थे पति और ससुर
डीसीपी के मुताबिक, महिला का पति और ससुर बुधवार से ही फरार थे। इनपुट और तकनीकी जांच के आधार पर गुरुवार को दिल्ली से ही पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। आरोपी पुराने कपड़ों के बदले बर्तन देने का काम करते हैं।
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