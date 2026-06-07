दिल्ली में लहरा रहे 500 विशाल तिरंगे अचानक क्यों उतारे गए? ये है बड़ी वजह
दिल्ली में तेज हवाओं के चलते लोक निर्माण विभाग ने शहर में मौजूद करीब 500 विशाल झंडे हटाने का फैसला लिया है। कई झंडे ऐसे हैं जो कि तेज हवाओं के चलते क्षतिग्रस्त हो चुके थे। झंडे पॉलिएस्टर से बने हैं जो के तेज हवाओं का सामना नहीं कर सके।
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण फटने या क्षतिग्रस्त होने की शिकायतें मिलने के बाद दिल्ली भर में लगे सभी 500 विशाल राष्ट्र ध्वज को उतारने का फैसला किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली में लगभग 500 प्रमुख स्थानों पर विशाल राष्ट्रीय ध्वज फहराए हैं। विभाग के एक अधिकारी ने कहा, 'आईएमडी की आंधी-तूफान की चेतावनी हटने के बाद हम झंडे दोबारा फहराएंगे। तेज हवाओं और खराब मौसम के कारण कई झंडे फट गए और क्षतिग्रस्त हो गए, इसलिए हमने आगे की क्षति को रोकने के लिए शहर भर के सभी झंडों को उतारने का फैसला किया है।'
पॉलिएस्टर से बने हैं ये झंडे
एक अधिकारी के अनुसार, ये 115 फुट ऊंचे ध्वजदंड लगभग 500 स्थानों पर लगाए गए हैं। झंडों को बार-बार होने वाले नुकसान से बचाने के लिए पॉलिएस्टर सामग्री से बनाया गया है। हालांकि, ये तेज हवाओं का सामना नहीं कर सके।
'देशभक्ति' बजट के तहत लगाए गए
राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम 2022 में शुरू हुआ था जब पिछली आम आदमी सरकार ने अपने 'देशभक्ति' बजट के तहत राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए पूरे शहर में तिरंगे फहराने की पहल की घोषणा की थी।
झंडा क्षतिग्रस्त तो बदल दिए जाएंगे
एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'हमारी टीमें मौके पर मौजूद हैं और यह जांच कर रही हैं कि कहीं कोई झंडा क्षतिग्रस्त तो नहीं है। हम उन्हें सही-सलामत झंडों से बदल देंगे, क्योंकि ये बड़े झंडे हैं। इसमें कुछ समय लग रहा है।"
ध्वज संहिता के 2002 के नियमों के तहत
इन झंडों को लगाते समय विभाग ने भारत के ध्वज संहिता के 2002 के नियमों को ध्यान में रखा है, जो राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन से संबंधित कानूनों और प्रथाओं से संबंधित हैं। राजधानी में ये झंडे प्रमुख सड़कों के चौराहों पर लगाए गए हैं ताकि हर कोई इन्हें देख सके।
हाल में चलीं तेज हवाएं
मालूम हो कि दिल्ली में हाल में तेज हवाएं चलीं। वहीं नोएडा में तो आंधी-तूफान के चलते कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे तक गिर गए थे।
दिल्ली आज का मौसम कैसा?
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आज दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।