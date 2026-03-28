इंडिया गेट पर आज रात छाएगा अंधेरा, आखिर क्या है इस 'ब्लैकआउट' की वजह?
पिछले साल भी इंडिया गेट, कुतुबमीनार, राष्ट्रपति भवन और अन्य राष्ट्रीय स्मारकों में इसी तरह का नजारा देखने को मिला था। सरकारी इमारतों के अलावा आम लोगों ने भी अपने घरों में गैर जरूरी लाइटों को बंद की थीं।
भारत की वीरता, बलिदान और गौरव की पहचान प्रमुख स्थल इंडिया गेट पर आज रात एक घंटे बिजली गुल रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 'अर्थ ऑवर' मनाया जाएगा। इस दौरान रात 8:30 से 9:30 तक लाइटें बंद रहेंगी। वैश्विक आंदोलन ‘अर्थ ऑवर’ की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्लीवासियों को ये नजारा देखने को मिलेगा। यह अभियान डब्लूडब्लूएफ (वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर/वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड) इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।
पिछले साल भी इंडिया गेट, कुतुबमीनार, राष्ट्रपति भवन और अन्य राष्ट्रीय स्मारकों में इसी तरह का नजारा देखने को मिला था। सरकारी इमारतों के अलावा आम लोगों ने भी अपने घरों में गैर जरूरी लाइटों को बंद की थीं। बीते साल दिल्ली ने 'अर्थ आवर' में 269 मेगावाट बिजली की बचत की थी और इसबार दिल्लीवासी कितनी बिजली की बचत करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली के अलावा देशभर के बड़े शहर भी इस अभियान में हिस्सा लेंगे।
एक घंटे के लिए गैर-जरूरी लाइट बंद करते हैं
आपको बता दें कि ‘अर्थ ऑवर’ एक वैश्विक अभियान है, जिसमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। इस दौरान स्वेच्छा से एक घंटे के लिए गैर-जरूरी लाइटें और विद्युत उपकरण बंद रखे जाते हैं। हर साल बिजली बचाने के उद्देश्य से भारत समेत दुनिया के कई देश एक घंटे के लिए गैर-जरूरी लाइट बंद करते हैं। इसके साथ ही ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पृथ्वी और उसके बहुमूल्य जल संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया जा सके।
शुरुआत साल 2007 में हुई थी
आमतौर यह हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2007 में हुई थी। साल 2026 'अर्थ ऑवर' के लिए बेहद खास है क्योंकि यह इस वैश्विक आंदोलन की 20वीं वर्षगांठ है। करीब 190 देश इस अभियान में हर साल बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं।
जलवायु पर पड़ रहे नकारात्मक
पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु पर पड़ रहे नकारात्मक असर से मौसम में अचानक बदलाव, अप्रत्याशित तापमान आदि देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में लोगों से बिजली की जब जितनी जरूरत हो इस्तेमाल की अपील की जाती है।
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