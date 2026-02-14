Hindustan Hindi News
दिल्ली में बेची जा रही थी ‘मौत’, गया से पकड़ी गई नकली पैरासिटामोल की खेप, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Feb 14, 2026 05:40 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पुलिस द्वारा जब्त की गई नकली दवाओं में 1.19 लाख नकली जिंक टैबलेट, 42,000 से अधिक नकली एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, 27 किलोग्राम पैरासिटामोल पाउडर, डिलोना एक्वा के 444 नकली एम्प्यूल और टैबलेट निर्माण के उपकरण शामिल हैं।

दिल्ली पुलिस ने बिहार के गया में नकली दवा बनाने वाले एक गिरोह की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट (नकली दवा गिरोह) के मास्टरमाइंड अरुण (59) को इस मामले में गिरफ्तार किया है जो कि गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्री चला रहा था।

पुलिस ने अब तक इस गिरोह के कुल नौ सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली ड्रग्स, कच्चा माल और मशीनों को जब्त किया है जिनके जरिए नकली दवाएं बनाई जा रही थीं। पुलिस के मुताबिक जहां दवाएं बनाई जा रही थीं वहां न तो कोई मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट था और न ही एनालिटिकल केमिस्ट। नकली दवाओं को आम जनता तक पहुंचाकर उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। इस गिरोह के तार दिल्‍ली से बिहार तक फैले हुए हैं।

छापेमारी में मिला इतना कुछ

पुलिस द्वारा जब्त की गई नकली दवाओं में 1.19 लाख नकली जिंक टैबलेट, 42,000 से अधिक नकली एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, 27 किलोग्राम पैरासिटामोल पाउडर, डिलोना एक्वा के 444 नकली एम्प्यूल और टैबलेट निर्माण के उपकरण शामिल हैं।

ट्रामाडोल पाउडर को टैबलेट में बदला

पुलिस ने बताया कि अरुण ने 5 किलोग्राम से ज्यादा तस्करी किए गए ट्रामाडोल पाउडर को टैबलेट में बदला, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 5 करोड़ रुपये से ज्यादा थी। बाद में इन टैबलेट को फर्जी मेडिकल स्टोरों के जरिए ऊंचे दामों पर बेचता था। पुलिस के मुताबिक टैबलेट्स बाजार में पेनकिलर (दर्द निवारक) बताकर बेची जाती थीं और साथ ही हीरोइन की जगह भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा था।

कैसे हुई मास्टरमाइंड अरुण की गिरफ्तारी?

पुलिस के मुताबिक पिछले हफ्ते पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एक अन्य आरोपी तनिष्क से पूछताछ के बाद अरुण का पता लगाया गया था। पिछले हफ्ते पटना में भी इसी तरह की एक फर्जी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था और ये ऑपरेशन भी उसी का हिस्सा था। गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है।

