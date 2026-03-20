मस्जिद से लेकर छत तक… उत्तम नगर में ईद से पहले पुलिस का ‘अभेद्य किला’ तैयार, सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर
पुलिस ने बताया कि मस्जिदों, ईदगाहों और अन्य सार्वजनिक सभा स्थलों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है।
दिल्ली के उत्तम नगर में होली पर्व के दौरान 4 मार्च को 26 वर्षीय तरुण की हत्या के बाद से ही माहौल तनावपूर्ण हैं। वहीं 21 मार्च को ईद से पहले द्वारका इलाके को पुलिस ने किले में तब्दील कर दिया है। ईद के दिन शांति बनी रहे इसके लिए संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने बैरिकेडिंग, 100 नाके और निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस ने मस्जिदों, ईदगाहों और अन्य सार्वजनिक सभा स्थलों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है, जहां बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है। पैदल गश्त के अलावा और वाहनों की भी नियमित जांच की जा रही है।
दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक त्योहार के दौरान शांति बनी रहे इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती के लिए विस्तृत प्लान तैयार किया है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए कमर कस चुके हैं।
सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेट पर नजर
पुलिस के मुताबिक हस्तसाल गांव जहां तरुण की हत्या हुई थी और उसके आस-पास के एरिया में दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ-साथ ही केंद्रीय सशस्त्र बल तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेट को रोकने के लिए भी निगरानी की जा रही है। कई आपत्तिजनक पोस्टों को पहले ही चिह्नित किया जा चुका है और उन पर कार्रवाई की जा चुकी है।
लगातार निगरानी की जा रही
पुलिस ने मिश्रित आबादी वाले इलाकों को संवेदनशील श्रेणी में रखा है और यहां लगातार निगरानी की जा रही है। जमीनी स्तर पर तैनाती के अलावा कुछ संवेदनशील जगहों पर पुलिस टीमें ऊंचाई पर भी तैनात की गई हैं जो कि ऊपर से ही नजर रख रही हैं। लोगों से संपर्क बढ़ाने के लिए कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। स्थानीय लोगों में भरोसा जगाने के लिए ईद के दौरान भी यह जारी रहेगा।
घबराहट अभी भी है
हालांकि, स्थानीय लोगों के बीच अब भी बेचैनी बनी हुई है। उत्तम नगर आरडब्ल्यूए अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला ने कहा कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी से स्थिति नियंत्रण में लग रही है, लेकिन घबराहट अभी भी है। उन्होंने कहा, ‘हर तरफ भारी बैरिकेडिंग है और लोगों का आना-जाना कम हो गया है। सब कुछ बहुत ज्यादा शांत लग रहा है। लोग अभी भी डरे हुए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि सब शांति से बीत जाएगा।’
दो पड़ोसी परिवारों के बीच हुई झड़प के बाद हत्या
आपको बता दें कि होली के दिन 4 मार्च को जेजे कॉलोनी में दो पड़ोसी परिवारों के बीच हुई झड़प में घायल होने के बाद तरुण की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार, यह झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब एक परिवार की लड़की द्वारा फेंका गया पानी का गुब्बारा गलती से दूसरे परिवार की एक महिला को लग गया।
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