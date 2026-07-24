फेक न्यूज वालों ने हद कर दी, 'अभिजीत दीपके की मौत' वाले दावे पर पुलिस को देनी पड़ी सफाई
फेक न्यूज फैलाने वालों ने एकबार फिर हदें पार कर दीं। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके की मौत की ही फर्जी खबर फैला दी। दिल्ली पुलिस ने इसे पूरी तरह मनगढ़ंत और फर्जी करार दिया है।
फेक न्यूज फैलाने वालों ने तो इस बार हदें ही पार कर दीं। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके की मौत की ही फर्जी खबर फैला डाल। सोशल मीडिया पर ये खबर जब तेजी से फैलने लगी तो दिल्ली पुलिस को बीच में कूदना पड़ा और अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस खबर को पूरी तरह से फर्जी करार दिया।
दिल्ली पुलिस ने फर्जी अखबार के पन्ने (न्यूजपेपर की कटिंग) को भी एक्स हैंडल पर शेयर किया है। दिल्ली पुलिस ने इसके साथ ही बताया है कि 'सोशल मीडिया पर यह खबर फैल रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके की कथित लाठीचार्ज के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। यह पूरी तरह से फर्जी और मनगढंत खबर है। अभिजीत दीपके एकदम फिट, स्वस्थ और सुरक्षित हैं। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे बिना किसी भी पुष्टि के ऐसी जानकारियों पर भरोसा न करें।'
दिल्ली पुलिस ने आगे कहा ‘यह जानबूझकर की गई हरकत है। इस तरह का फर्जी और मनगढंत कंटेट बनाने और फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’
झूठी खबर फैलाने वाले ने न्यूजपेपर की कटिंग में किया लिखा?
दरसअल मौत की झूठी खबर फैलाने वाले ने न्यूजपेपर की कटिंग में लिखा कि दिल्ली पुलिस लाठी चार्ज में घायल अभिजीत दीपके की इलाज के दौरान मौत। दिल्ली के निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज।' यही नहीं फर्जी अखबार के पन्ने में अभिजीज दीपके की एक तस्वीर भी छापी गई।
पुलिसकर्मी के पेट में ही दम तोड़ गया बच्चा?
दिल्ली पुलिस ने इससे पहले सोशल मीडिया पर तेजी से फैली उन खबरों को भी फर्जी करार दिया जिसमें दावा किया जा रहा था कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की एक महिला जवान का गर्भस्थ शिशु खत्म हो गया था। पुलिस ने इसे पूरी तरह से फर्जी करार दिया। पुलिस ने एक्स पर बताया कि महिला पुलिसकर्मी ने तो शादीशुदा है और न ही गर्भवती थी।
दूसरे राउंड की बातचीत हुई खत्म
कॉकरोच जनता पार्टी 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वह नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रभावित छात्रों को न्याय देने की मांग कर रही है। वहीं इस बीच सीजेपी के प्रतनिधि सौरव दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से बातचीत की है। इस दौरान दूसरे राउंड की बातचीत में दोनों ने साफ कर दिया कि जेपी नड्डा के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं होगा।
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