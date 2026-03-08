Hindustan Hindi News
ब्रांडेड डिब्बा, स्टिकर… दिल्ली में नकली सप्लीमेंट पाउडर बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

Mar 08, 2026 05:47 pm ISTMohit पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस ने नकली प्रोटीन सप्लीमेंट पाउडर बनाकर बाजार में बेचने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने रैकेट में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपियों के नाम मोहित तिवारी और मोहित दीक्षित है और दोनों उत्तरपूर्वी दिल्ली स्थित ब्रह्मपुरी के निवासी हैं।

पुलिस ने दोनों को 6 मार्च को गिरफ्तार किया। छापेमारी के लिए इंस्पेक्टर रामपाल, एसआई अमित, एएसआई अंकित, पंकज, ओमबीर, संजय, हेड कॉन्स्टेबल यशपाल, गौरव और धर्मेंद्र की टीम बनाई गई थी। गिरफ्तारी के साथ ही दोनों के पास से करीब 100 किलो नकली सप्लीमेंट और 55 किलो से ज्यादा कच्चा माल बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कबूल किया कि वे नकली प्रोटीन सप्लीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में शामिल हैं। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने इलाके में चल रही अवैध फैक्ट्रियों पर छापा मारा।

निशानदेही पर पुलिस ने इलाके में चल रही अवैध फैक्ट्रियों पर छापा मारा।

कच्चा माल बरामद

पुलिस ने बताया कि आरोपी माल्टोडेक्सट्रिन, कोको पाउडर और फ्लेवर जैसी कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करके नकली प्रोटीन सप्लीमेंट तैयार कर रहे थे। वे इन्हें नामी कंपनियों के स्टिकर लेबल लगाकर बाजार में बेचते थे। छापेमारी के दौरान करीब 100 किलो नकली प्रोटीन सप्लीमेंट और इन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाला करीब 55 किलो कच्चा माल बरामद किया गया है। इसके अलावा पैकिंग का सामान, खाली डिब्बे, होलोग्राम स्टिकर, फ्लेवर और दो मिश्रण बनाने वाली मशीन भी बरामद की हैं।

फूड सप्लीमेंट दुकान में का करता था तिवारी

पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहित तिवारी फूड सप्लीमेंट दुकान में काम किया करता था। इसके बाद वह एक शख्स के संपर्क में आया जो कि नकली प्रोटीन सप्लीमेंट बनाने का काम करता है, इस तरह उसने भी रैकेट ज्वाइन कर लिया।

आगे की जांच में जुटी पुलिस

वहीं 20 सालों से दिल्ली में रह रहे मोहित दीक्षि तका काम कच्चा माल मिलाना और बाजार में बेचने के लिए नकली सप्लीमेंट की पैकिंग करना था। पुलिस ने बताया कि वे अब कच्चे माल के मुख्य सप्लायर और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने में जुट गई है कि इस रैकेट ने किन-किन जगहों पर नकली प्रोटीन सप्लीमेंट की सप्लाई की है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुट गई है कि वे इसे कितने में बेचते थे और अबतक कितनी कमाई की है।

Delhi Crime News

