छठ पूजा से पहले यमुना में कहां से आई मरी मछलियां? FIR के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन
यमुना में मरी मछलियां मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया और फिर बाद में जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया।
सोनिया विहार के पास यमुना में बड़ी संख्या में मरी मछलियां मिलने के मामले में शनिवार को एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसे बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की शिकायत पर उत्तरी जिला पुलिस ने यह गिरफ्तारी की। इस मामले में वजीराबाद थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 353, 352 और 240 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही
मामले में जानकारी देते हुए इससे पहले डीसीपी (उत्तर) निहारिका भट्ठा ने बताया था कि अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और घटना में शामिल लोगों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई है।
उन्होंने साथ ही यह भी कहा था कि जांच की जाएगी कि यह किसकी शरारत है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा संख्या में मछलियों के मरने की यह पूरी घटना सामने आई है। जो भी इसमें शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा।
मौत का कारण स्पष्ट नहीं
बहरहाल मछलियों की मौत का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले ने सियासी तूल पकड़ा हुआ है। भाजपा आम आदमी पार्टी (आप) पर इसका आरोप लगा रही है तो आप भी जुबानी हमले बोल रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप पर आरोप लगाया है कि उन्होंने छठ पूजा से ठीक पहले यमुना नदी में मरी हुई मछलियां डाल दीं। उन्होंने साथ ही यह भी कहा था कि नदी में मरी हुई मछलियां डालने से बड़ा पाप को और नहीं हो सकता। वहीं दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि आप ने यमुना की सफाई के लिए भाजपा सरकार की कोशिशों को बदनाम करने के लिए नदी में मरी हुई मछलियां फेंकी हैं।
आप ने कहा जांच करवाइए
आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 'प्रवेश सिंह कह रहे हैं कि मरी हुई मछली कहीं से लाकर यमुना में डाली गई मगर शिकायत में ये बात कहीं नहीं लिखी है। सभी जानते हैं मछलियां प्रदूषित पानी से मरी होंगी। शायद डर गए कि जांच होगी तो यमुना के प्रदूषण की पोल खुल जाएगी। सरकार जांच करवाये कि हजारों मछलियां कैसे मर गईं?'
वहीं न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि हथिनीकुंड बैराज के निकट स्थित एक चमड़ा कारखाने से यमुना में छोड़े जा रहे अपशिष्ट के कारण मछलियों की मौत हो रही है।
बहरहाल यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया जब यमुना नदी के अलग-अलग घाटों पर श्रद्धालु छठ की पूजा-अर्चना के लिए पहुंचेंगे।
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