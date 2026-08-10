स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस का एक्शन, 'ऑपरेशन शस्त्र' के तहत 52 लोग गिरफ्तार; बताई ये वजह
दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 52 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनसे देसी कट्टे, कारतूस और चाकू बरामद किए हैं। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है और कार्रवाई की जा रही है।
दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले 'ऑपरेशन शास्त्र' के तहत एक बड़ी कार्रवाई में 52 लोगों को गिरफ्तार किया है, और 15 देसी कट्टे, 26 कारतूस और नौ चाकू बरामद किए हैं। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने इस अभियान के दौरान 41 मामले दर्ज किए हैं। साथ में मादक पदार्थ और अवैध शराब भी बरामद की है।
पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि यह अभियान सड़कों पर होने वाले अपराधों, अवैध हथियारों के कारोबार और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल अपराधियों को निशाना बनाने और 15 अगस्त से पहले निवारक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने अमन विहार, प्रेम नगर, बेगमपुर, कंझावला, प्रशांत विहार, बुद्ध विहार, केएन काटजू मार्ग, दक्षिण रोहिणी, विजय विहार और उत्तरी रोहिणी सहित अन्य थाना क्षेत्रों से हथियार बरामद किए।
कट्टे कारतूस चाकू भी जब्त
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "पुलिस ने कई आरोपियों के पास से देसी कट्टे तमंचे और कारतूस बरामद किए, जबकि कई मामलों में चाकू जब्त किए गए। एक मामले में, एक चोरी का स्कूटर और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया।"
मामले दर्ज कर जांच शुरू
पुलिस ने कहा कि उन्होंने बड़ी मात्रा में अवैध शराब भी जब्त की और आबकारी अधिनियम, जुआ अधिनियम और नशीली दवाओं और ड्रग्स से जुड़े कानून (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए। आगे की जांच और कार्रवाई की जा रही है।
अपराधियों को लेकर पुलिस ने क्या बताया?
पुलिस ने कहा कि अभियान के दौरान राहुल सहरावत नामक अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया है जो नीरज बवानिया और नवीन बाली गिरोह का सक्रिय सदस्य है। अभियान के दौरान पकड़े गए कई अन्य आरोपियों का भी आपराधिक इतिहास है, जिनमें हिस्ट्रीशीटर, खराब चरित्र (बीसी) के व्यक्ति और एक भगोड़ा अपराधी शामिल है।
दिल्ली में सुरक्षा बढ़ी, अलर्ट पर पुलिस
स्वतंत्रता दिवस के लिए दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को काफी मजबूत कर दिया गया है। विशेषकर लाल किला के आस-पास सुरक्षा को काफी चाक-चौबंद कर दिया गया है। 20 हजार जवानों की तैनाती और एक मल्टी लेयर सर्विलांस नेटवर्क तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन यही से भाषण देने वाले हैं।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, लाल किला और उसके आस-पास हाई टेक सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस की अलग-अलग यूनिट, अर्धसैनिक बल, कमांडो और एनएसजी टीमों को तैनात किया गया है। यही नहीं स्नाइपर्स और स्पेशल 'हिट टीमें' भी तैनात हैं। इसके साथ ही 1,000 सीसीटीवी कैमरा, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम और नंबर प्लेट डिटेक्शन सिस्टम तैनात किया गया है।
(पीटीआई के इनपुट के साथ)
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