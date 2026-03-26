हिल स्टेशन पर मनाना चाहते थे बर्थडे, नाबालिगों ने की बाइक चोरी; पहुंच गए हवालात
जन्मदिन से पहले जल्दी पैसा इकट्ठा करना जरूरी था ऐसे में उन्होंने बाइक चोरी करने के बाद इन्हें बेचने का प्लान बनाया था। मामले का खुलासा तब हुआ जब मोहन गार्डन इलाके में रहने वाले निखिल ने 15 मार्च को पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज करवाई।
दिल्ली के द्वारका से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 7 नाबालिग लड़कों ने जन्मदिन पर हिल स्टेशन घूमने के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए कथित तौर पर बाइक चोरी और डकैती की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हुआ है, वह काफी हैरान करने वाला है।
द्वारका और नजफगढ़ में दर्ज तीन मामलों में गिरफ्तार किए गए नाबालिगों का नाम था। ग्रुप के ही एक सदस्य का जन्मदिन मनाने के मकसद से चोरी को अंजाम दिया गया। इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए उन्हें मोटी रकम की जरूरत थी। इस ट्रिप और जश्न खर्चों को पूरा करने के लिए आरोपियों ने अपराध का रास्ता चुना। इसके लिए आरोपियों ने द्वारका और आसपास के इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया।
पैसा इकट्ठा करना जरूरी था
जन्मदिन से पहले जल्दी पैसा इकट्ठा करना जरूरी था ऐसे में उन्होंने बाइक चोरी करने के बाद इन्हें बेचने का प्लान बनाया था। मामले का खुलासा तब हुआ जब मोहन गार्डन इलाके में रहने वाले निखिल ने 15 मार्च को पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज करवाई।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को क्या बताया?
निखिल ने अपनी शिकायत में कहा कि कुछ अज्ञात लोगों ने उससे उसकी मोटरसाइकिल और नकदी लूट ली। 22 वर्षीय शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह अपने भतीजे के साथ मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने के बाद ककरोला गंदा नाला सर्विस रोड पर था, तभी मोटरसाइकिल सवार चार लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया।
चाकू दिखाकर डराया-धमकाया
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमलावरों ने कथित तौर पर उन्हें चाकू दिखाकर डराया-धमकाया और उनकी मोटरसाइकिल और 2,000 रुपये नकद लेकर फरार हो गए। पुलिस उपायुक्त (द्वारका) कुशल पाल सिंह ने कहा कि पुलिस ने लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में लगे करीब 500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले।
पुलिस ने दबोचा
तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया जानकारी की मदद से, शुरू में छह नाबालिगों को पकड़ा गया और चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। बाद में उनके एक अन्य साथी को भी दबोच लिया गया और एक और चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की गई।
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