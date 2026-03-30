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काम की बात: दिल्ली में लगेंगे 4 लाख PNG कनेक्शन, मिशन मोड में होगा काम, अफसरों को निर्देश जारी

Mar 30, 2026 10:55 pm ISTMohit पीटीआई, नई दिल्ली
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सूद ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल लिखा कि ‘उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली में पीएनजी विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कनेक्शन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने पर जोर दिया गया, ताकि हर घर तक स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा पहुंच सके।’

दिल्ली में लगेंगे 4 लाख PNG कनेक्शन, मिशन मोड में होगा काम, अफसरों को निर्देश जारी

पश्चिम एशिया जंग के चलते मौजूदा एलपीजी संकट को देखते हुए दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को अधिकारियों को चार लाख नए पीएनजी कनेक्शन देने के लिए मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि दिल्ली में लगभग 18 लाख पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन उपलब्ध कराने की क्षमता है, जिनमें से 14 लाख पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं।

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल), शहरी विकास और अन्य विभागों और एजेंसियों के साथ एक बैठक में, सूद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाकी 4 लाख पीएनजी कनेक्शन जल्द से जल्द आवंटित किए जाएं।

रणनीति बना ली गई है

बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि 'शहर में पीएनजी विस्तार के लिए रणनीति बना ली गई है और पाइप वाली गैस को अपनाने के लिए घर-घर जाकर अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।' उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में अभी तक पीएनजी सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। अनधिकृत कॉलोनियों और ग्रामीण क्षेत्रों में निवासियों को पीएनजी के फायदों के बारे में सूचित करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे।

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सार्वजनिक कल्याण योजनाओं में भी पीएनजी

मंत्री ने यह भी कहा कि एलपीजी सिलेंडरों के स्थान पर सार्वजनिक कल्याण योजनाओं, जैसे अटल कैंटीन, रैन बसेरों की रसोई और मिड-डे मील में पीएनजी के इस्तेमाल को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है।

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जल्द से जल्द पाइपलाइन बिछाने के निर्देश

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दिल्ली के सभी रेस्तरां, होटल, गुरुद्वारों और मंदिरों में पीएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जिन स्थानों पर अभी भी सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां जल्द से जल्द पाइपलाइन बिछाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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वहीं सूद ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल लिखा कि 'आज हुई उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली में पीएनजी विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कनेक्शन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने पर जोर दिया गया, ताकि हर घर तक स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा पहुंच सके।'

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