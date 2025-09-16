delhi ncr weather update heat rain forecast september imd alert monsoon दिल्लीवाले ध्यान दें! बारिश ने बोल दिया गुड बाय, अब धूप की तपिश से हाल बेहाल, Delhi Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsनई दिल्लीdelhi ncr weather update heat rain forecast september imd alert monsoon

दिल्लीवाले ध्यान दें! बारिश ने बोल दिया गुड बाय, अब धूप की तपिश से हाल बेहाल

Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में सितंबर में पहली बार तापमान 36°C के पार गया है, जिससे गर्मी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक बारिश की उम्मीद कम है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 07:45 AM
दिल्ली-एनसीआर में सूरज की तपिश ने गर्मी बढ़ा दी है। अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, इस सितंबर में पहली बार तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। वहीं आज आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन तेज धूप दिल्लीवालों को खूब परेशान करेगी। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है, जो रात में हल्की राहत दे सकता है।

अगले कुछ दिन बारिश की उम्मीद कम

आईएमडी के ताजा अपडेट के मुताबिक, 17 से 21 सितंबर तक दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री के बीच रहेगा। इस दौरान बारिश की संभावना न के बराबर है, यानी दिल्ली को अभी सूखा और गर्म मौसम झेलना पड़ेगा। हालांकि, स्काईमेट वेदर की एक रिपोर्ट ने थोड़ा अलग अनुमान जताया है। उनके मुताबिक, 17 और 18 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर में छिटपुट बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जो गर्मी से मामूली राहत दे सकती है।

मॉनसून का अपडेट, विदाई में देरी

दिल्ली में मॉनसून अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन अभी पूरी तरह विदाई नहीं ले रहा। मौसम विभाग के अनुसार, बीते 10 दिनों से दिल्ली में बारिश का नामोनिशान नहीं है, और यह सूखा दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। सामान्य तौर पर, दिल्ली से मॉनसून सितंबर के अंत तक विदा ले लेता है, लेकिन इस बार हल्की-फुल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। स्काईमेट का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी सिस्टम की वजह से 17-18 सितंबर को हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की उम्मीद नहीं है।

