काम की बात: स्कूल, ऑफिस और वाहन… दिल्ली-NCR में ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर?
दिल्ली-NCR में ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू हैं। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा और ग्रैप-3 की पाबंदियां ग्रैप-2 से कैसे अलग है आइए जानते हैं।
Grap-3 Curbs Implemented in Delhi-NCR: कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए शुक्रवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) 3 की पाबंदियां लागू कर दीं। सीएक्यूएम ने इससे पहले सोमवार (2 नवंबर) को ग्रैप-2 की पाबंदियां लागू की थीं। ग्रैप-3 के लागू होने के बावजूद ग्रैप-2 की पाबंदियां भी लागू हैं।
दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए अब कई तरह की पाबंदियां लागू हैं जिनका आम लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 301 से 400 के बीच होने पर ग्रैप-2 जबकि 401 से 450 के बीच एक्यूआई दर्ज होने पर ग्रैप-3 लागू होता है।
LiveMint में छपी एक खबर के मुताबिक, ग्रैप-3 लागू होने के बाद कंस्ट्र्क्शन और तोड़फोड़ के कामों पर सख्त पाबंदियां लागू हो गई हैं। कुछ वाहनों के सड़कों पर चलने पर रोक, स्कूली छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड पर कक्षाएं और दफ्तरों के 'वर्क फ्रॉम होम' के निर्देश जारी हुए हैं।
सीएक्यूएम द्वारा 29 सितंबर 2026 को दिल्ली-एनसीआर के लिए संशोधित ग्रैप फ्रेमवर्क में ग्रैप-2 से ग्रैप-3 की ओर बढ़ने पर क्या-क्या बदलाव होंगे इस बारे में बताया गया था। आइए जानते हैं।
ग्रैप-3 में किन वाहनों पर रोक?
ग्रैप-3 के तहत सबसे ज्यादा असर निजी वाहनों की आवाजाही पर है। दिल्ली-एनसीआर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल (या इनसे पुरानी) चार पहिया एलएमी के सड़कों पर चलने पर सख्त पाबंदी लग गई है। दिव्यांगजनों को इससे छूट दी गई है। यानी अगर उनके चार पहिया एलएमवी वाहन बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाले हैं और उनके लिए मोडिफाई किए गए हैं और उसका इस्तेमाल सिर्फ निजी काम के लिए कर रहे हैं, तो उन्हें छूट है।
कमर्शियल वाहनों के लिए पाबंदियां
दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-4 या उससे पुराने डीजल एमजीवी (मध्यम माल वाहक वाहन) के सड़कों पर चलने पर पाबंदी रहेगी। वहीं दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड बीएस-4 या उससे पुराने डीजल एमजीवी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड बीएस-4 या उससे पुराने डीजल वाले हल्के माल वाहक वाहनों का भी राजधानी में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
वर्क फ्रॉम होम
ग्रैप-2 के दौरान दिल्ली सरकार और एनसीआर स्टेट गवर्नमेंट को सरकारी दफ्तरों और नगर निगमों की ऑफिस टाइमिंग्स में बदलाव करना होता है जबकि ग्रैप-3 लागू होने पर एनसीआर और दिल्ली सरकार को फैसला लेना होगा कि सरकारी, नगर निगम और प्राइवेट ऑफिस में 50 फीसदी कर्मचारी ही आएं और बाकी 50 फीसदी घर से ही काम करें हालांकि यह निर्देश प्राइवेट कंपनियों के लिए अनिवार्य नहीं है। वहीं केंद्र सरकार अपने दिल्ली-एनसीआर में मौजूद ऑफिस के लिए अलग से फैसला ले सकती है।
ग्रैप-3 लगते ही दिल्ली-एनसीआर में कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ का काम पूरी तरह रोक किया जाता है जबकि ग्रैप-2 में निर्माण और तोड़फोड़ वाली जगहों पर धूल को नियंत्रित करने के उपायों को लागू किया जाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि एनसीआर में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। ऐसे निर्माण कार्य जिनसे कम प्रदूषण फैलता है या कम धूल उड़ती है उन्हें जारी रखा जाएगा।
स्कूल पर क्या असर?
ग्रैप-3 के लागू होने पर दिल्ली-एनसीआर में कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड पर कक्षाएं आयोजित करने के निर्देश होते हैं। इसका मतलब जिन भी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं देना संभव हो वे फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मोड अपनाएं।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट
निजी, कमर्शियल वाहनों और निर्माण कार्यों पर पाबंदियों की तरह पब्लिट ट्रांसपोर्ट पर ग्रैप-3 के तहत कोई अलग से पाबंदी नहीं लगाई गई है। हालांकि ग्रैप-1 के प्रतिबंध लागू रहेंगे।
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